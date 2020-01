Działania policjantów i udzielona pomoc doprowadziły do uratowania życia Data publikacji 07.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Mieszkaniec jednego z wałbrzyskich bloków był zaniepokojony brakiem kontaktu ze starszą samotną sąsiadką. Policjanci w obawie o życie i zdrowie seniorki siłowo otworzyli drzwi jej mieszkania. Ich działania prawdopodobnie doprowadziły do uratowania życia 83-letniej wałbrzyszance. Starsza pani trafiła pod opiekę lekarzy.

Do dyżurnego z Komisariatu I w Wałbrzychu zadzwonił mieszkaniec jednego z bloków zaniepokojony brakiem kontaktu ze starszą sąsiadką. Zgłaszający twierdził, że samotna kobieta nie reaguje na pukanie do drzwi mimo, że w mieszkaniu słychać włączone radio. Na miejsce skierowany został najbliższy patrol. Policjanci, po rozmowie ze zgłaszającym, w obawie o życie i zdrowie 83-latki postanowili siłowo wejść do mieszkania. Po otwarciu drzwi na kanapie zauważyli leżącą starszą kobietę. 83-latka była przytomna, ale skrajnie wycieńczona. Nie miała sił odpowiedzieć na zadane pytania. Na miejsce natychmiast wezwano zespół ratownictwa medycznego, który przewiózł seniorkę do szpitala.

Prawidłowa reakcja sąsiada zaniepokojonego o los starszej pani i natychmiastowe działanie wałbrzyskich policjantów pozwoliły szybko dotrzeć do kobiety. Działania policjantów i udzielona pomoc doprowadziły do uratowania ludzkiego życia.

(KWP we Wrocławiu/js)