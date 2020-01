Nowe uprawnienia Policji - ujawnione nieprawidłowości Data publikacji 07.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wynik policyjnej kontroli osobowego volkswagena wykazał, że wskazanie jego licznika zostało zaniżone o ponad 300 000 kilometrów. Policjanci z suwalskiej "drogówki" od 1 stycznia korzystają już z nowych uprawnień. W ich ramach sprawdzają zapisy z samochodowych drogomierzy. Przypominamy, że zgodnie z prawem, zmiana wskazania drogomierza pojazdu mechanicznego jest przestępstwem.

W nocy z 5/6 stycznia br. tuż przed godziną 2.00, na DK nr 8 w miejscowości Szypliszki uwagę policjantów z suwalskiej drogówki zwrócił samochód marki volkswagen, którego kierujący naruszał dopuszczalność używania świateł przeciwmgielnych. Mundurowi zatrzymali pojazd do kontroli. Sprawcą wykroczenia okazał się 52-letni mieszkaniec powiatu płockiego. Dodatkowo policjanci, realizując czynności w ramach nowych uprawnień, sprawdzili także aktualny stan drogomierza. Po weryfikacji w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców okazało się, że jest on zaniżony o ponad 300 000 kilometrów. Wcześniejszy wpis ze stacji diagnostycznej wykazał stan 548 915 kilometrów, w chwili policyjnej kontroli było to 230 037 kilometrów. Siedzący za kierownicą właściciel volkswagena nie potrafił wyjaśnić, dlaczego stan licznika jest niższy niż ten odnotowany i zarejestrowany w bazie CEPiK w 2019 roku.

Policjanci wyjaśniają teraz, jak doszło do zmiany wskazań drogomierza i kto jest za to odpowiedzialny.

(KWP w Białymstoku / kp)