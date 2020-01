Dzięki natychmiastowej reakcji CBŚP, pokrzywdzona nie straciła oszczędności życia Powrót Generuj PDF Drukuj Błyskawiczne działanie policjantów CBŚP pozwoliło jeszcze tego samego dnia odzyskać ponad 90 tys. zł wyłudzone od 94-letniej mieszkanki Warszawy. Kobieta była przekonana, że rozmawiała z „córką”, na prośbę której spakowała i oddała oszczędności całego życia. Policjanci CBŚP dotarli do adresata paczki, który został zatrzymany. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie.

Policjanci z Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji wykonując czynności służbowe ustalili, że do 94-letniej mieszkanki Warszawy zadzwoniła kobieta podająca się za jej córkę oraz poinformowała ją, że ma problemy, znajduje się w sądzie i pilnie potrzebuje pieniędzy "na adwokatów". Oszustka zdobywając zaufanie pokrzywdzonej przekonała ją do przekazania pieniędzy, instruując jednocześnie jak je przygotować i komu oddać.

Czynności podjęte przez policjantów warszawskiego CBŚP, doprowadziły do ustalenia adresata paczki zawierającej wyłudzone pieniądze. Jak się okazało przesyłka miała zostać dostarczona do 47-letniego mieszkańca województwa śląskiego. Błyskawiczne działania oraz współpraca z policjantami z Zarządu w Katowicach CBŚP doprowadziły do zatrzymania mężczyzny podczas odbioru paczki. Wówczas to, również odzyskano pieniądze pokrzywdzonej. Podejrzany nie spodziewał się zatrzymania i był całkowicie zaskoczony akcją funkcjonariuszy.

Dzięki zdecydowanej i szybkiej reakcji policjantów CBŚP, oszczędności życia kobiety zostały uratowane, a podejrzany o przestępstwo zatrzymany. Aktualnie policjanci ustalają inne osoby mogące mieć związek z tym oszustwem, a także analizują zabezpieczone dowody. Śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga w Warszawie.

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji przypominają, żeby zachować bardzo dużą ostrożność w trakcie rozmów telefonicznych z osobami podającymi się za krewnych lub funkcjonariuszy służb, co do których nie mamy całkowitej pewności, że są faktycznie tymi osobami za które się podają. Należy pamiętać także, aby w takiej sytuacji nigdy nie przekazywać pieniędzy osobom, których nie znamy bez wcześniejszego dokładnego sprawdzenia!

Zespół Prasowy CBŚP