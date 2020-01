Policjanci uchronili przed zamarznięciem kolejną osobę Data publikacji 08.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki pomocy policjantów kolejny raz udało się ocalić ludzkie życie. Wczorajszego wieczoru przed zamarznięciem został uratowany 35-letni mężczyzna.

Po godzinie 19 będący poza służbą dyżurny leskiej komendy Policji zauważył w centrum miasta mężczyznę leżącego na ziemi. Mężczyzna był w stanie upojenia alkoholowego, jego odzież całkowicie przemoczona a pozostanie na mrozie w tym stanie było bardzo niebezpieczne. Wezwany na miejsce partol Policji ustalił, że potrzebujący pomocy to 35-latek z Myczkowiec. Przewieziony został do izby wytrzeźwień.

Policjanci apelują również o reagowanie, jeśli zauważymy człowieka leżącego na chodniku, czy śpiącego na ławce. Nie przechodźmy obojętnie obok kogoś, komu może grozić zamarznięcie. Zwróćmy uwagę na sąsiadów, zwłaszcza tych samotnych i starszych, jak dają sobie radę z ogrzewaniem domu podczas zimy. Mogą oni otrzymać doraźną pomoc w placówkach pomocy społecznej. Wystarczy zadzwonić pod numer alarmowy 112, lub numer infolinii 987, by uchronić kogoś od wychłodzenia.



987 to bezpłatna całodobowa infolinia działająca przy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Pod tym numerem można uzyskać informacje m.in. na temat placówek przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie jesienno-zimowym oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej. Wykaz placówek udzielających wsparcia osobom potrzebującym pomocy na terenie Podkarpacia znajduje sie na stronach internetowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.



Problemy osób bezdomnych możemy sygnalizować również korzystając z aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Udostępnia ona w swoim katalogu potencjalnych zgłoszeń kategorię: "Osoba bezdomna wymagająca pomocy", która pozwala użytkownikom wskazywać miejsca przebywania osób bezdomnych, potrzebujących pomocy. Będzie to dodatkowym źródłem informacji dla służb i instytucji zajmujących się statutowo pomocą w takich sytuacjach.