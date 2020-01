Czy wiesz, że? Data publikacji 08.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Czy wiesz, jak zachować się podczas interwencji policyjnej?

Interwencja policyjna jest sytuacją stresującą zarówno dla osoby, wobec której jest podejmowana, jak też interweniujących policjantów. Policjanci cechują się najczęściej większą odpornością na stres niż przeciętna osoba, są też odpowiednio szkoleni. Nie oznacza to jednak, że czynności służbowe wykonują bez emocji. Policjant często nie wie, czego może się spodziewać podczas interwencji. Nie zawsze jest w stanie przewidzieć intencje osoby, wobec której podejmuje czynności. Nie zawsze oczywiste jest dla policjanta czy osoba jest po wpływem alkoholu lub narkotyków. Interwencja na ogół przebiega spokojnie, ale zdarza się, że osoba nagle zacznie zachowywać się irracjonalnie, atakować policjanta, czy próbować ucieczki. To wszystko może wzbudzać stan niepewności policjanta i zmuszać go do szybkiej reakcji. Zatem nawet jeżeli popełniliśmy przestępstwo lub wykroczenie, na przykład posiadamy jakieś rzeczy, które są prawnie zabronione, to podczas interwencji należy bezwzględnie zachować spokój i wykonywać polecenia policjanta. Nagłe i gwałtowne ruchy mogą być odczytywane jako próba sięgnięcia po niebezpieczny przedmiot, np. nóż, pistolet. Reakcja policjanta może być natychmiastowa i skutkować użyciem środków przymusu bezpośredniego (np. pałki służbowej, kajdanek, miotacza substancji obezwładniających), a nawet broni palnej.

Pamiętaj: Policjant nie ma złych intencji. Musi wykonać swoją pracę. Chce to zrobić szybko, sprawnie i w sposób bezpieczny dla wszystkich. Może więc lepiej jest rozważyć poniesienie odpowiedzialności za popełniony czyn, niż konfrontowanie się z policjantem, ryzykując zdrowie a nawet życie, a już na pewno, proces karny za atak na policjanta. W poważniejszych przypadkach, za atak na policjanta można zostać skazanym nawet na 12 lat pozbawienia wolności.