Figurował w SIS, wpadł bo przekroczył prędkość Data publikacji 08.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z radzyńskiej komendy Policji zatrzymali 42-letniego mężczyznę, który figurował w SIS (System Informacyjny Schengen), jako poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna wpadł w ręce funkcjonariuszy podczas akcji kaskadowy pomiar prędkości, która odbywała się wczoraj w całym kraju. Teraz o dalszym losie mężczyzny zadecyduje sąd.

Mundurowi podczas akcji kaskadowy pomiar prędkości, która odbywała sie wczoraj, 07.01.2020 r, w całej Polsce zatrzymali do kontroli samochód na DK 63 w miejscowości Stok, którego kierujący przekroczył dozwoloną prędkość. Osobowym audi kierował 42-latek mieszkaniec Radzynia Podlaskiego. Podczas sprawdzania kierującego w systemach informatycznych policji, policjanci ustalili, że mężczyzna z którym rozmawiają jest ścigany przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Podejrzewany jest o dokonanie, w czasie swojego pobytu w Niemczech, szeregu przestępstw przeciwko osobie. Teraz o dalszym losie mężczyzny zadecyduje Sąd Okręgowy w Lublinie.

System Informacyjny Schengen jest instrumentem walki z przestępczością oraz nielegalną migracją. Dane w nim zawarte wykorzystywane są podczas kontroli policyjnej, granicznej, celnej oraz przy wydawaniu wiz i zezwoleń na pobyt, w stosunku do obywateli krajów trzecich. Dzięki temu systemowi polskie organy ścigania i wymiar sprawiedliwości mają stały dostęp do informacji o przestępcach zatrzymywanych w innych krajach, co zwiększa szanse na sprowadzanie i ukaranie tych, którzy uciekli za granicę. System działa również w drugą stronę. Osoby, które popełniły przestępstwo poza granicami Polski, są zatrzymywane na terenie naszego kraju.

(KWP w Lublinie/js)