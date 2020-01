Policjanci odnaleźli niepełnosprawnego mężczyznę kilkanaście minut od zgłoszenia Data publikacji 08.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórska policja została powiadomiona o zaginięciu 40-latka, który wymagał stałej opieki i nie potrafił sam wrócić do domu. Zaginiony wyszedł z mieszkania na jednym z zielonogórskich osiedli po godzinie 14.00 i rodzina nie odnalazła go do czasu zgłoszenia. Patrol policji znalazł poszukiwanego po kilkunastu minutach od przyjazdu na miejsce.

We wtorkowy wieczór, 7 stycznia br., dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze odebrał zgłoszenie o zaginięciu 40-letniego, niepełnosprawnego mężczyzny, który potrzebował stałej opieki. Ojciec zaginionego widział go po raz ostatni po godzinie 14:00 w pobliżu bloku, w którym wspólnie mieszkają. Rodzina próbowała samodzielnie odnaleźć mężczyznę, ale po godzinie 18:00 postanowili powiadomić Policję. Dyżurny KMP w Zielonej Górze skierował na miejsce dzielnicowych z Komisariatu I Policji. Po rozmowie z ojcem zaginionego policjanci postanowili sprawdzić teren wokół bloku, gdzie mieszkał zaginiony. Po kilkunastu minutach odpowiadającego rysopisowi mężczyznę policjanci zauważyli na parkingu osiedlowego supermarketu. Policjanci odwieźli zaginionego do miejsca zamieszkania i przekazali pod opiekę ojcu.

(KWP w Gorzowie Wlkp/js)