Policjanci odnaleźli 43-latka w śniegu, kilka kilometrów od domu Data publikacji 08.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci odnaleźli zziębniętego 43-latka w śniegu, na polu, kilka kilometrów od domu. Mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy i powiedział, że potrzebuje pilnej pomocy. Dodał, że nie wie gdzie aktualnie jest. Był zdezorientowany. Funkcjonariusze odnaleźli go po śladach, które zostawiał na śniegu.

Policjanci, w poniedziałek, 06.01.2020 r., odebrali telefon od zziębniętego 43-latka, który powiedział, że potrzebuje pilnej pomocy. Dodał, że nie wie gdzie aktualnie znajduje się. Funkcjonariusze błyskawicznie zaczęli go szukać. Obok domu mężczyzny policjanci zauważyli ślady obuwia prowadzące w kierunku pola. Ten trop wykorzystali mundurowi i rzeczywiście był on właściwy. Policjanci odnaleźli 43-latka kilka kilometrów od jego domu. Mężczyzna leżał w śniegu, na polu. Był zziębnięty i zdezorientowany. Funkcjonariusze natychmiast wezwali pogotowie ratunkowe, które zabrało mężczyznę do szpitala.

Pamiętaj! Widząc osoby potrzebujące pomocy - reaguj. Zadzwoń na numer alarmowy 112.

(KWP w Białymstoku/js)