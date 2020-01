Agresywny mężczyzna zaatakował siekierą jednego z interweniujących funkcjonariuszy Data publikacji 08.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci oddziału prewencji dolnośląskiej komendy obezwładnili na klatce schodowej staromiejskiej kamienicy agresywnego mężczyznę z siekierą. Podejrzany w trakcie interwencji rzucił się na jednego z funkcjonariuszy zadając mu cios niebezpiecznym narzędziem. Policjanci użyli broni skutecznie obezwładniając napastnika.

Dzisiaj po godzinie 11.00 policjanci z oddziału prewencji dolnośląskiej komendy udali się na interwencję do jednej z kamienic w dzielnicy Stare Miasto. Zgłoszenie dotyczyło agresywnego mężczyzny, który uszkodził drzwi sąsiada siekierą i chodzi po klatce schodowej trzymając to niebezpieczne narzędzie. Mając na uwadze realne zagrożenie dla mieszkańców funkcjonariusze natychmiast udali się na miejsce, gdzie na klatkę schodową budynku wybiegł z jednego z mieszkań mężczyzna trzymający w ręku siekierę. W trakcie podejmowanej interwencji zaatakował on trzymanym niebezpiecznym narzędziem jednego z policjantów. Na szczęście ostrze siekiery trafiło w kamizelkę kuloodporną, którą posiadał na sobie policjant. Podejmujący na miejscu interwencję pozostali dwaj funkcjonariusze użyli broni służbowej wobec napastnika skutecznie obezwładniając go.

Na miejscu podejrzanemu udzielona została pomoc medyczna, a następnie został on przewieziony do szpitala. Na szczęście policjant, który otrzymał cios niebezpiecznym narzędziem, nie odniósł poważniejszych obrażeń.

W chwili obecnej wyjaśniane są okoliczności związane z zachowaniem agresywnego mężczyzny i motywami jego działania. Na miejscu obecny jest prokurator oraz policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza, która zabezpiecza materiały dowodowe w tej sprawie.

Dzięki działaniom funkcjonariuszy, którzy w reakcji na zgłoszenie, narażając swoje zdrowie i życie podjęli niezwłoczne działania w celu zatrzymania agresywnego mężczyzny, doszło w konsekwencji do zapobieżenia możliwej tragedii, jaka mogłaby się wydarzyć w sytuacji konfrontacji napastnika z innymi, przypadkowymi osobami.

Policjanci w swojej codziennej służbie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców muszą być wyczuleni na różne sytuacje, począwszy od tych wymagających wrażliwości na ludzkie emocje, gdzie podejmują działania wobec ofiar różnych przestępstw, poprzez takie momenty, w których wymagane są od nich umiejętności negocjacyjne we wszelkich konfliktach — choćby tych rodzinnych czy sąsiedzkich, a skończywszy na sytuacjach ekstremalnych jak opisana powyżej, gdzie liczą się ułamki sekund, a narażając wówczas swoje życie i zdrowie, jednocześnie zapobiegają możliwej tragedii.

(KWP we Wrocławiu)