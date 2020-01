Policjanci ruchu drogowego wraz z przechodniami ratowali życie mężczyzny Data publikacji 09.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 5 stycznia br. przy jednej z ulic w Nowej Hucie policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji razem z przechodniami reanimowali 64-latka. Kiedy poszkodowany został zabrany do szpitala policjanci zabezpieczyli jego rzeczy.

W niedzielę (05.01.2020 r.), około godz. 18.30 policjanci krakowskiej drogówki patrolowali rejon Ronda Kocmyrzowskiego. Nagle podbiegł do nich przechodzień informując, że na chodniku przy jednej z ulic leży mężczyzna, który potrzebuje pomocy. Policjanci natychmiast udali się we wskazane miejsce, gdzie zastali leżącego na ziemi starszego mężczyznę oraz grupę osób, które udzielały mu pierwszej pomocy. Funkcjonariusze włączyli się w reanimację i prowadzili ją do czasu przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego. Ratownicy kontynuowali reanimację 64-latka także w karetce, a następnie przewieźli go do jednego z krakowskich szpitali. Policjanci zabezpieczyli rzeczy należące do starszego mężczyzny.

Gdyby nie szybka reakcja przechodniów oraz funkcjonariuszy, a także determinacja w ratowaniu ludzkiego życia historia ta mogłaby skończyć się tragicznie.

(KWP w Krakowie/js)