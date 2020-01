Powstał film o Justynie Kozdryk - "Siłaczka" Data publikacji 09.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj TVP Sport przygotowała film dokumentalny poświęcony pracującej w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu medalistce paraolimpijskiej i wicemistrzyni świata w podnoszeniu ciężarów, Justynie Kozdryk - jednej z najsilniejszych kobiet na świecie.

Justyna Kozdryk, na co dzień reprezentantka dwóch klubów, pracuje jako pracownik cywilny Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grójcu. Z wykształcenia jest pedagogiem. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie o specjalności surdopedagogika. Swoją mistrzowską karierę rozpoczęła w 1999 roku. Wtedy to, po raz pierwszy, za namową swojej starszej siostry, trafiła do profesjonalnej siłowni klubu sportowego. Tam też jej nieprzeciętną siłę zauważył trener Mirosław Malec. Tak rozpoczęła się jej sportowa kariera w wyciskaniu sztangi. Jest wielokrotną medalistką mistrzostw Polski, Europy i świata, a także srebrną medalistką paraolimpiady w Pekinie.

Film zrealizowała Polska Fundacja Paraolimpijska przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Produkcja: Robert Szaj, reżyseria: Michał Juszczakiewicz, scenariusz: Michał Juszczakiewicz, Robert Szaj.

Film można obejrzeć tutaj: http://sport.tvp.pl/45965058/silaczka-dokument-o-sztangistce-justynie-kozdryk