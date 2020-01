Poszukiwany od 2 lat listem gończym został zatrzymany na lotnisku w Balicach Data publikacji 09.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie-Balicach, policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie zatrzymali 70-letniego obywatela Niemiec, poszukiwanego listem gończym przez Turcję do odbycia kary ponad 5 lat pozbawienia wolności.

Za 70-letnim obywatelem Niemiec został wydany list gończy przez turecki wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary 5 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności za dokonane oszustwa gospodarcze m.in. związane z fałszowaniem dokumentacji.

Mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie otrzymali informacje o tym, że 6 stycznia br. poszukiwany przybędzie do Krakowa lotem z Niemiec. Tego dnia wspólnie z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Krakowie – Balicach oczekiwali na niego na terenie lotniska. Po przylocie samolotu poszukiwany mężczyzna został rozpoznany i zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, a następnie przekazany policjantom, którzy następnego dnia doprowadzili 70-latka do najbliższego zakładu karnego. Niemiec przed wymiarem sprawiedliwości ukrywał się 2 lata.

Tydzień wcześniej, podczas przekraczania granicy na terenie lotniska został ujęty i zatrzymany przez strażników granicznych 31-letni obywatel Białorusi. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym przez białoruski wymiar sprawiedliwości do odbycia kary 8 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna został przekazany policjantom z KPP w Krakowie, którzy doprowadzili go do najbliższego zakładu karnego.

(KWP w Krakowie)