Podejrzani o związek z zabójstwem zatrzymani przez policjantów Data publikacji 09.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze pionu kryminalnego z wrocławskiej Policji, już kilkanaście godzin po zdarzeniu, zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o związek z zabójstwem jednego z mieszkańców Wrocławia. Do zdarzenia doszło w ubiegłą sobotę na terenie dzielnicy Psie Pole. Policjanci na podstawie zgromadzonych wstępnie informacji i materiałów, przystąpili do typowań oraz sprawdzeń możliwych miejsc pobytu osób podejrzanych. Mężczyźni wpadli w ręce mundurowych, gdy przemieszczali się samochodem jedną z ulic miasta. Zostali obezwładnieni i zatrzymani, a później doprowadzeni do policyjnego aresztu i prokuratury, gdzie dwóch z nich usłyszało zarzuty.

Prokuratorskie zarzuty m.in. zabójstwa, pozbawienia wolności człowieka, kierowania gróźb karalnych oraz spowodowania obrażeń ciała, usłyszeli dwaj mężczyźni namierzeni przez kryminalnych z Komisariatu Policji Wrocław Psie Pole oraz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Funkcjonariusze już kilkanaście godzin po zdarzeniu zatrzymali podejrzanych, gdy jechali oni samochodem jedną z ulic Wrocławia. Sytuacja miała charakter dynamiczny, a policjanci przystępujący do zatrzymania, z uwagi na okoliczności sprawy i zachowanie mężczyzn, byli zmuszeni użyć środków przymusu bezpośredniego. Wszyscy trzej okazali się mieszkańcami Wrocławia, w wieku od 23 do 32 lat. Trafili do policyjnego aresztu. Następnie dwóch mających bezpośredni związek ze sprawą, zostało doprowadzonych do prokuratury. Po sprawdzeniach ustalono, że trzeci z mężczyzn jest osobą poszukiwaną i w związku z tym został umieszczony w areszcie. W świetle obowiązujących przepisów, za czyny o które są podejrzani, grozić im może kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Na bazie zgromadzonych przez policjantów i prokuratorów materiałów, sąd przychylił się do wniosków i zastosował wobec mężczyzn środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

(KWP we Wrocławiu/js)