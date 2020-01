Policyjne patrole narciarskie dbają o bezpieczeństwo na stokach Data publikacji 09.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W związku ze zbliżającymi się w niektórych województwach feriami zimowymi, a co za tym idzie dużą liczbą turystów i dobrymi warunkami narciarskimi w górach apelujemy o rozwagę i rozsądek podczas uprawiania narciarstwa. Policyjne patrole narciarskie pojawiają się na stokach kotliny jeleniogórskiej głównie w weekendy i czuwają nad bezpieczeństwem wielbicieli zimowego szaleństwa. W ostatnim czasie policyjny patrol narciarski czuwał nad bezpieczeństwem na stacji narciarskiej w Karpaczu.

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi przypominamy, że głównym celem policyjnych patroli narciarskich jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród turystów, zapobieganie kradzieżom sprzętu oraz zapobieganie wypadkom na nartach poprzez studzenie zapałów zbyt brawurowo jeżdżących narciarzy. Brawura i lekceważenie zasad poruszania się po stokach są główną przyczyną wypadków na trasach narciarskich.

Przypominamy również, że dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia mają obowiązek jazdy na nartach i deskach snowboardowych w kaskach ochronnych. Odpowiedzialność na stoku ponoszą rodzice lub opiekunowie dzieci (m.in. opiekunowie dzieci podczas zimowisk).

W ostatnim czasie jeleniogórscy policjanci pełnili służbę na stacji narciarskiej w Karpaczu. Policjanci uczyli dzieci jazdy na nartach, informowali narciarzy o bezpiecznych zachowaniach na stoku, pomagali kierowcom w sytuacji utrudnień w ruchu oraz zwracali uwagę czy dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia stosują się do obowiązku jazdy na nartach w kaskach.

Policjanci zwracali baczną uwagę na sprzęt, który bardzo często narciarze pozostawiali bez opieki, legitymowali osoby podejrzanie zachowujące się, zwracali uwagę na kulturę i takt na stoku oraz w kolejkach do wyciągu, a także pilnowali, aby narciarze nie zjeżdżali z wyznaczonych tras i nartostrad.

Funkcjonariusze nie tylko czuwają nad bezpieczeństwem narciarzy, ale również pomagają ratownikom GOPR w udzielaniu pierwszej pomocy – co roku policjanci, którzy pełnią służbę w patolach narciarskich uczestniczą w kursie udzielania pierwszej pomocy. Jest to niezwykle ważna umiejętność, ponieważ często to oni jako pierwsi muszą zareagować na sytuację zastaną na stoku.

(KWP we Wrocławiu / mg)