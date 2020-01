Pomagał ludziom, ratował życie - policjant nominowany do „Osobowości Roku 2019” przez Gazetę Lubuską Data publikacji 10.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Jak opisać w kilku słowach dobrego policjanta? Zaangażowany, charyzmatyczny, umiejący pomagać, a co najważniejsze gotowy w każdej chwili do ratowania ludzkiego życia! Taki jest z pewnością sierż. Maciej Nowak - policjant ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli, który został nominowany do „Osobowości Roku 2019” Gazety Lubuskiej.

Nowosolska komenda może się pochwalić funkcjonariuszem, który potrafi pomagać i ratować. Sierż. szt. Maciej Nowak służy w Policji od 2013, początkowo jako policjant Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego, a od 2015 roku w Wydziale Ruchu Drogowego. Oprócz służby w Policji jest również strażakiem – Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Miasteczku. Dzięki szkoleniom w ramach służby, jest również ratownikiem medycznym. Od kilku lat zajmuje czołowe miejsca w zawodach ratowników policyjnych organizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. Uzyskane doświadczenie, skuteczność i profesjonalizm pozwala na udzielanie pomocy poszkodowanym w zdarzeniach, na które jeździ podczas służby w policji i w czasie wolnym, podczas akcji strażackich.

A oto niektóre z interwencji, w których dzięki doskonałym umiejętnościom, specjalistycznej wiedzy i znajomości policyjnego fachu nie doszło do tragedii. W minionym roku odwiódł od samobójstwa zdesperowanego człowieka, który chciał skoczyć z parapetu okna hotelowego. Po służbie w czasie wolnym zatrzymał pijanego kierowcę samochodu osobowego, który stwarzał poważne zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Uratował również mężczyznę, który chciał skoczyć z wiaduktu na drogę ekspresową S3.

Udział mundurowego w kilkudziesięciu akcjach policyjnych i strażackich pozwolił zapobiec niejednej tragedii. Jak mówi, służba w Policji i w Ochotniczej Straży Pożarnej daje mu ogromną satysfakcję i energię do dalszego działania. Tym bardziej jesteśmy dumni, że to właśnie „nasz człowiek” został nominowany do „Osobowości Roku 2019” przez Gazetę Lubuską. Powodzenia!

Źródło: mł. asp. Renata Dąbrowicz – Kozłowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli