Fałszowali dokumentację usiłując wyłudzić podatek VAT Data publikacji 10.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą komendy wojewódzkiej w Rzeszowie zatrzymali cztery osoby podejrzane o usiłowanie wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT. Mężczyźni pozorowali zakup towarów i w ramach eksportu na Ukrainę dokonywali ich fikcyjnej sprzedaży. Z ustaleń wynika, że uszczuplenia należności Skarbu Państwa mogłyby wynieść ponad 6 mln zł. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie.

Policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, pracowali nad sprawą oszustwa w postaci usiłowania wyłudzenia podatku VAT. Przestępczym procederem miały zajmować się dwie firmy, mające swoje siedziby na Podkarpaciu. Okazało się, że w sprawę zamieszane są również spółki z Warszawy oraz obywatele z Ukrainy i Wietnamu.

Z ustaleń śledczych wynikało, że przedstawiciele podkarpackich firm, w okresie od 1 maja do 31 lipca 2014 roku, pozorowali zakup towaru, była to głównie odzież i zamki do drzwi. Przy współpracy z warszawskimi firmami, dokonywali fikcyjnej sprzedaży w ramach eksportu na Ukrainę, z zastosowaniem zerowej stawki VAT. Następnie sporządzali nierzetelną dokumentację finansowo – księgową i przewozową, na podstawie której rozliczali się z Urzędami Skarbowymi w Rzeszowie i Leżajsku. W składanych deklaracjach zawyżali podatek VAT naliczony nad należnym występując jednocześnie o zwrot jego nadwyżki.

W tej sprawie zostało wszczęte śledztwo przez Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie, w trakcie którego policjanci zatrzymali czterech mężczyzn. Trzech z nich jest mieszkańcami województwa podkarpackiego w wieku 41, 45 i 46 lat i 47-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego. Podczas przeszukań w miejscach ich zamieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli telefony z kartami sim, z których korzystali.

Wczoraj mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury okręgowej, gdzie zostały im przedstawione zarzuty. Trzech mieszkańców Podkarpacia usłyszało zarzut usiłowania wyłudzenia mienia wielkiej wartości z tytułu nienależnego zwrotu podatku VAT na szkodę Skarbu Państwa. Mieszkaniec województwa mazowieckiego usłyszał zarzut pomocnictwa, w tym przestępczym procederze. Uszczuplenie należności Skarbu Państwa mogłyby wynieść nawet ponad 6 mln zł.

Wobec podejrzanych Prokurator Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie zastosował środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju, dozoru policji oraz poręczeń majątkowych. Za przestępstwo, którego się dopuścili grozi do 10 lat pozbawienia wolności.