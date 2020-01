Pomoc nadeszła na czas Data publikacji 10.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci odbywający staż adaptacji zawodowej w Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie uratowali życie 53-letniemu mężczyźnie, który próbował popełnić samobójstwo. Mężczyzna trafił pod opiekę służb medycznych.

Do podjęcia poszukiwań na terenie powiatu stargardzkiego w trybie alarmowym wezwani zostali policjanci z komendy powiatowej oraz OPP w Szczecinie. Zaginiony 53-letni mężczyzna zostawił w domu list pożegnalny, w którym napisał, że chce popełnić samobójstwo.

Policjanci OPP w Szczecinie skierowani zostali w rejon jednego z kąpielisk nad jeziorem Miedwie. Było już ciemno, gdy podczas penetracji terenu post. Ewelina Cieśla i post. Oskar Olbert, którzy odbywają staż adaptacyjny, postanowili sprawdzić wnętrze stojącej na plaży drewnianej budki. Po otworzeniu drzwi do pomieszczenia zobaczyli siedzącego wewnątrz mężczyznę, który trzymał w dłoni nóż kuchenny. Mundurowi polecili mężczyźnie odrzucić nóż, co też uczynił. Nadgarstki obu rąk mężczyzny były poranione.

Policjanci natychmiast przystąpili do udzielania mu pierwszej pomocy, wykorzystując do tego opatrunki osobiste. Na miejsce wezwano załogę pogotowia ratunkowego, która zabrała mężczyznę do szpitala.

(KWP w Szczecinie/js)