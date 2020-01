Policjant zawsze na służbie Data publikacji 10.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się 24 godziny na dobę. Tak też rozumie swoją służbę kryminalny z KWP w Lublinie, który kolejny raz w czasie wolnym od służby zatrzymał poszukiwanego. Wczoraj w autobusie MPK zatrzymał 27-latka poszukiwanego listem gończym za rozbój.

Wczoraj, 09.10.2020 r., policjant Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie kolejny już raz swoją postawą pokazał, że praca w Policji to służba, która trwa 24 godziny na dobę. Pod koniec grudnia w czasie wolnym od służby zatrzymał poszukiwanego za oszustwo 41-latka, który do odbycia ma karę roku pozbawienia wolności. Z kolei wczoraj, przed godz. 18:00, będąc po służbie w autobusie MPK jadącym z Lublina do Świdnika zauważył mężczyznę, który wydał mu się znajomy. Szybko skojarzył, że jest to najprawdopodobniej 27-latek bez stałego miejsca zameldowania, który poszukiwany jest listem gończym za rozbój. W Świdniku na przystanku przy ul. Jarzębinowej zatrzymał mężczyznę i powiadomił o tym fakcie dyżurnego, który na miejsce przysłał umundurowany patrol. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie okazało się, że mieszkaniec Lublina poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez sąd do odbycia kary 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Dzisiaj, zgodnie z poleceniem sądu, zatrzymany trafi do aresztu śledczego celem odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności.

(KWP w Lublinie/ mw)