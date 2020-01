Areszt dla 39-latka podejrzewanego o zabójstwo Data publikacji 10.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali 39-latka podejrzewanego o zabójstwo 44-letniej mieszkanki Piaseczna. Wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Z policyjnych ustaleń wynika, że do zbrodni doszło najprawdopodobniej 2 stycznia br. We własnym mieszkaniu zginęła 44-letnia mieszkanka Piaseczna. Sprawą zajęli się funkcjonariusze z wydziału kryminalnego i dochodzeniowo- śledczego. Szczegółowej analizie poddano między innymi ostatnie dni życia kobiety. Sprawdzono osoby, z którymi kontaktowała się w ostatnim czasie. Jeden z tropów doprowadził funkcjonariuszy do 39-letniego mężczyzny mieszkańca powiatu legionowskiego. Mimo upływu kilku dni od zbrodni, w jego mieszkaniu policjanci znaleźli ubranie, na którym znajdowały się ślady krwi oraz rzeczy, które zostały skradzione z mieszkania ofiary. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi.

Sprawa prowadzona była pod nadzorem prokuratury rejonowej w Piasecznie. Podczas posiedzenia sąd przychylił się do złożonego wniosku i zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu. Zabójstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 25 lub karą dożywotniego pozbawienia wolności.

(KSP/ mw)