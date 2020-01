"Zanim ominiesz, pomyśl" Data publikacji 10.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach przeprowadzono dzisiaj konferencję prasową poświęconą bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Podczas spotkania z przedstawicielami mediów odbyła się premiera spotu „Zanim ominiesz, pomyśl...”, w którym wystąpiła aktorka Kinga Preis. Ten krótki film powstał z myślą o budowaniu właściwych relacji pomiędzy pieszymi i kierującymi, a tym samym zapobieganiu zagrożeniom na drodze.

Pomysłodawcą spotu „Zanim ominiesz, pomyśl...” jest śląska drogówka, która do udziału w nim zaprosiła aktorkę Kingę Preis. Zamiarem policjantów było pobudzenie świadomości co do zagrożeń na drodze, a tym samym zbudowanie właściwych relacji pomiędzy uczestnikami ruchu drogowego. Poprzez spot mundurowi chcieli zachęcić do refleksji zarówno pieszych, jak i kierowców.

Konferencję poprowadził Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nadkom. Sławomir Zagrobelny, który omówił występujące na drogach zagrożenia, opierając się o dane statystyczne z całego kraju i województwa śląskiego. Następnie wyemitowano przygotowany przez śląską policję spot. Policjanci apelowali przy tym o ostrożność, zwłaszcza, że dzieci i młodzież naszego województwa właśnie zaczynają zimowe ferie.

