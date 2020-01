37-latek zaatakował ratownika medycznego a nietrzeźwa kobieta znieważyła policjantów Data publikacji 10.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 37-letniego mężczyznę, który zaatakował ratownika medycznego oraz 61-latkę z Warszawy, która znieważyła interweniujących policjantów.

W środę, 08.01.2020 r., po południu tatrzańscy policjanci zostali wezwani na SOR zakopiańskiego szpitala, gdyż jak wynikało ze zgłoszenia miał tam znajdować się nietrzeźwy mężczyzna, który zaatakował personel medyczny i zdemolował również wyposażenie oddziału ratunkowego. Policjanci niezwłocznie udali się do szpitala, gdzie mężczyzna w niecenzuralnych słowach „powitał” mundurowych. 37-latek z Zakopanego nie chciał się uspokoić, nie wykonywał też policyjnych poleceń. Funkcjonariusze obezwładnili go, a następnie zatrzymali. Trafił do policyjnej izby zatrzymań w komendzie przy ul. Jagiellońskiej.

Tego samego dnia, wieczorem, policjanci interweniowali na ul. Chałubińskiego w Zakopanem, gdzie na śniegu leżał mężczyzna, praktycznie bez kontaktu. Gdy policjanci próbowali mu pomóc zaatakowała ich jego 61-letnia żona. Kobieta zwymyślała policjantów, atakowała ich, szarpiąc za mundur i grożąc pozbawieniem życia. Małżonkowie trafili do zakopiańskiej komendy w celu wytrzeźwienia. Okazało się, że oboje pochodzą z Warszawy, a pani przedstawiała się za osobę dobrze wykształconą. Jak widać zabrakło wiedzy na temat nadużywania alkoholu.

Niebawem 37-latek jak i 61-latka usłyszą zarzuty karne. Za przestępstwa, których się dopuścili, grozi kara nawet do 3 lat więzienia. Pamiętajmy, że ratownik medyczny podczas wykonywania obowiązków służbowych korzysta z ochrony prawnej przewidzianej funkcjonariuszowi publicznemu.

(KWP w Krakowie/js)