Publikujemy listę osób, które otrzymają darmowe bilety od Policji Data publikacji 13.01.2020 Pierwszy bilet otrzymuje Pan Rafał Zabłocki.

ZABŁOCKI RAFAŁ (pseudonim Kojot, Cichy), syn Bogdana, PESEL: 73050410758, zamieszkały w miejscowości Czołowo 21, gmina Radziejów, województwo kujawsko-pomorskie.

Poszukiwania prowadzi: Zespół Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu od dnia 31.10.2003 roku za popełnienie przestępstwa z art. 148 § 2 kk oraz za przestępstwo z art. 171 § 1 kk – tymczasowe aresztowanie na okres 14 dni.

Poszukiwany 5 sierpnia 2003 r. w Jeleniej Górze, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi mężczyznami, oddał z dwóch egzemplarzy broni palnej kilka strzałów w kierunku innego mężczyzny z zamiarem pozbawienia go życia. W wyniku odniesionych obrażeń ofiara zmarła. Poszukiwanemu zarzucono również to, że w okresie od marca 1998 r. do czerwca 1998 r. działając z innymi osobami w Polsce oraz w Szwecji nakłonił obywatelki polskie do prostytucji, pomagał im w tym procederze oraz czerpał z tego tytułu korzyści.

Więcej informacji o poszukiwanym na stronie: poszukiwani.policja.pl