Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów

10 stycznia br. na terenie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbyło się uroczyste ślubowanie 133 nowo przyjętych policjantów, w tym 27 kobiet. W uroczystości uczestniczył Wojewoda Małopolski pan Piotr Ćwik, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, ks. prof. Norbert Pikuła, kapelan małopolskich policjantów, ksiądz kanonik dr Paweł Mielecki, oraz przełożeni ślubujących policjantów. Wśród zaproszonych gości liczną grupę stanowili także członkowie rodzin nowo przyjętych policjantów.

Ślubowanie odebrał Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor dr Krzysztof Pobuta. Komendant przypomniał wszystkim obecnym, że 30 grudnia 2019 roku w małopolskim garnizonie Policji zostały zapełnione wszystkie wakaty. Te etaty otrzymali właśnie ślubujący dzisiaj policjanci.

Generał pogratulował młodym adeptom sztuki policyjnej wyboru drogi życiowej. Podkreślił, że „dzisiejsze ślubowanie otwiera nowo przyjętym ścieżkę policyjnej służby” i życzył powodzenia w realizacji wyznaczonych zadań, a także satysfakcji w służbie – wymagającej i trudnej. Komendant złożył także podziękowania rodzicom funkcjonariuszy za trud wychowania prawych obywateli i wsparcie dla nich. Następnie głos zabrał Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, który również wyraził uznanie dla wyboru tak odpowiedzialnej profesji. Powiedział, że „policjantem jest się zawsze bez względu na to, czy jest się na służbie, czy poza nią ” oraz życzył wytrwałości i sukcesów w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Podczas dzisiejszego ślubowania słowa policyjnej roty wypowiedziało 133 funkcjonariuszy, którzy już wkrótce zasilą szeregi małopolskiej Policji. Teraz przed nowo przyjętymi policjantami przeszkolenie, po którym rozpoczną służbę w jednostkach małopolskiego garnizonu Policji. Najwięcej z nich trafiło do Krakowa – 65 osób zasiliło szeregi Komendy Miejskiej Policji. Również Komenda Wojewódzka Policji zyskała 45 nowych funkcjonariuszy. Wzmocnione zostały także szeregi komend powiatowych i komisariatów w regionie. Najwięcej, bo 6 nowych funkcjonariuszy trafiło do Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu natomiast przydzielonych zostało 3 policjantów. Po 2 funkcjonariuszy zasili komendy powiatowe w Chrzanowie, Proszowicach, Suchej Beskidzkiej, Oświęcimiu oraz Zakopanem. Natomiast Komenda Miejska Policji w Tarnowie, Komenda Powiatowa Policji w Brzesku, Komenda Powiatowa Policji w Limanowej i Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach przyjęły po 1 funkcjonariuszu.

Ślubujący dzisiaj policjanci zostali przyjęci do służby 30 grudnia 2019 roku.

Nowo przyjętym policjantom życzymy wielu sukcesów w służbie.

(KWP w Krakowie)