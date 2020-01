Doprowadził bank do kolosalnych strat. Grozi mu do 10 lat więzienia Data publikacji 13.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Mieszkaniec powiatu sochaczewskiego podejrzany jest o przedłożenie pracownikom banku dokumentów poświadczających nieprawdę, przez co doprowadził bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 900 tys. zł oraz mieniem innego banku. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Sochaczewscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą i korupcję pracowali nad sprawą 33-letniego mieszkańca powiatu sochaczewskiego, który był głównym udziałowcem firmy świadczącej m.in. usługi płatnicze. Zarzucono mu przedłożenie pracownikom banku dokumentów poświadczających nieprawdę, w tym sprawozdań finansowych na podstawie których mógł starać się o wsparcie finansowe, m. in. w postaci kredytu i faktoringu, przez co doprowadził bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym w kwocie ponad 900 tys. zł i mieniem innego banku.

Mieszkaniec powiatu sochaczewskiego został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Płocku, gdzie usłyszał zarzut. Po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym, sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju, a także poręczenia majątkowego. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Autor: mł. asp. Agnieszka Dzik