Próbował potrącić policjantów. 24-latek tymczasowo aresztowany Data publikacji 13.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nie zatrzymał się do kontroli, wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, próbował potrącił interweniujących policjantów, taranując przy tym radiowóz. Mundurowi oddali strzały w kierunku pojazdu. 24-letni mieszkaniec Katowic został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Sąd rejonowy przychylił się do wniosku mikołowskich śledczych i tymczasowo aresztował mężczyznę. Najbliższe 3 miesiące 24-latek spędzi w więzieniu.

W piątek 10 stycznia br. przed godziną 21.00 do dyżurnego mikołowskiej komendy wpłynęło zgłoszenie, iż w Mikołowie na ulicy Musioła (tuż przy DK-44) w samochodach gromadzą się osoby w kominiarkach na głowach. Na miejsce skierowano patrole, w tym dzielnicowych, którzy również byli w rejonie. To oni podjęli interwencję wobec kierującego audi, którego pojazd był w grupie określonej w zgłoszeniu. Kierowca audi naruszył przepisy ruchu drogowego, między innymi wjeżdżając na pobliskie skrzyżowanie na czerwonym świetle. Policjanci wyprzedzili audi, a kiedy wyszli z radiowozu i wydali sygnały nakazujące zatrzymanie samochodu, kierowca próbował ich potrącić. Mundurowi oddali strzały z broni służbowej w kierunku pojazdu.

Auto zatrzymało się około 300 metrów od skrzyżowania w stronę Katowic, taranując wcześniej nieoznakowany radiowóz kryminalnych, którzy również brali udział w pościgu. Kierującym okazał się 24-letni mieszkaniec Katowic. Mężczyzna w chwili zdarzenia był trzeźwy. Trafił do szpitala z raną głowy, jednak lekarz wykluczył, aby była to rana postrzałowa. Został zatrzymany i trafi do policyjnej izby zatrzymań. Wiadomo, że nie podróżował sam. Było z nim co najmniej dwóch mężczyzn, którzy uciekli z miejsca zdarzenia.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy oraz wykonane czynności pozwoliły mikołowskim kryminalnym przedstawić kierowcy audi zarzuty. Sąd Rejonowy w Mikołowie przychylił się do wniosku mikołowskich śledczych i tymczasowo aresztował 24-latka. Najbliższe trzy miesiące katowiczanin spędzi w więzieniu. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Czynności w sprawie nadal trwają. Policjanci wciąż poszukują pozostałych osób, które jechały z 24-latkiem w samochodzie. Dochodzenie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Mikołowie.

(KWP w Katowicach/js)