Przekroczył prędkość, stracił prawo jazdy. Obok pasażer poszukiwany listem gończym Data publikacji 13.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nadmierna prędkość - to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. Na drodze nie ma miejsca na brawurę i nieodpowiedzialność, dlatego policjanci z całą stanowczością wyciągają konsekwencje w stosunku do piratów drogowych. Kolejne osoby straciły prawo jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. Policjanci ze słubickiej drogówki zatrzymali prawo jazdy trzem kierowcom, którzy zdecydowanie pozwolili sobie na za dużo. Jednym z pasażerów był poszukiwany listem gończym mężczyzna.

Pomimo apeli o rozwagę za kierownicą, policjanci wciąż ujawniają uczestników ruchu drogowego, którzy stwarzają realne zagrożenie na drogach. Jak wynika z policyjnych statystyk główną przyczyną wypadków drogowych jest nadmierna prędkość. Policjanci ze słubickiej drogówki w ostatnich dniach zatrzymali trzech kierowców, którzy stracili prawo jazdy na trzy miesiące, w wyniku przekroczenia dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym. Do zdarzeń doszło w miniony weekend, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w Słubicach badali prędkości na jednej z dróg. Pierwszy kierujący został zatrzymany w nocy z 11/12 stycznia parę minut po północy. Policjant zauważył samochód marki Volvo, poruszający się z bardzo dużą prędkością. Miernik wskazał, że kierowca osobówki na ograniczeniu prędkości do 60 km/h miał 113 km/h. Policjant zatrzymał pojazd do kontroli drogowej. Prowadzącym auto był 36-letni mężczyzna, który jest mieszkańcem naszego powiatu. Kolejni kierujący zostali zatrzymani w godzinach porannych 12 stycznia. Pędzili oni z prędkością 102 km/h i 103 km/h na ograniczeniu do 50 km/h. Obaj mężczyźni są w wieku 30 i 36 lat W związku z obowiązującymi przepisami funkcjonariusze zatrzymali wszystkim kierującym prawo jazdy na trzy miesiące. Za popełnione wykroczenie funkcjonariusze nałożyli na kierujących również mandaty karne w wysokości 500 zł. Oprócz zatrzymania prawa jazdy funkcjonariusze zgodnie z przepisami ukarali ich 10 punktami karnymi.

Podczas prowadzonej kontroli drogowej okazało się, że w jednym z samochodów podróżuje 40 -letni pasażer, który jest poszukiwany listem gończym. Policjanci niezwłocznie go zatrzymali. Zgodnie z nakazem sądu ma do odbycia 1,5 roku pozbawienia wolności.

Na podstawie obowiązujących przepisów policjanci mogą zatrzymać prawo jazdy w przypadku przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym lub w przypadku przewożenia pasażerów w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji. Za pierwszym razem zatrzymanie prawa jazdy następuje na 3 miesiące. Jeśli mimo to kierowca dalej będzie prowadzić auto bez uprawnień i zostanie zatrzymany, ten okres przedłuży się do sześciu miesięcy. Kolejna "wpadka" bez prawa jazdy zakończy się cofnięciem uprawnień i koniecznością ponownego zdawania egzaminu.

Źródło: Mł. asp Ewa Murmyło

KPP Słubice