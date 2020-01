Policjanci w roli strażaków Data publikacji 13.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 11 stycznia 2019 roku w na autostradzie A-1 w okolicach Kutna, funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi brali udział w gaszeniu samochodu, który stanął w płomieniach. Na szczęście nic nikomu się nie stało.

W sobotni poranek, 11 stycznia około godz. 8:20 policjanci I Kompanii Prewencji OPP w Łodzi przejeżdżając autostradą A1, przed wjazdem na MOP Krzyżanów Zachód, zauważyli stojące na poboczu mitsubishi outlander, z którego spod maski unosił się ogień i dym. Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję wstrzymując ruch pojazdów i przy wykorzystaniu służbowych gaśnic proszkowych przystąpili do gaszenia płonącego samochodu. Do tego celu wykorzystano także gaśnice innych uczestników ruchu drogowego, którzy zatrzymywali się w miejscu zdarzenia wyrażając chęć pomocy. Policjanci prowadzili akcję gaśniczą do czasu uzyskania informacji, że pojazd jest wyposażony w instalację gazową. Z uwagi na groźbę wybuchu, funkcjonariusze odstąpili od dalszego gaszenia samochodu skupiając się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i bezpieczeństwie innych uczestników ruchu drogowego. Po chwili na miejsce przybyła załoga Straży Pożarnej, która przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu gaśniczego ostatecznie opanowała pożar. Samochodem podróżowały 4 osoby, w tym 6-letnie dziecko. Na szczęście nic nikomu się nie stało.

/Marek Włudarczyk/