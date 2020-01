Trwają poszukiwania Tomasza Sylwesiuka Data publikacji 13.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Rozpoczyna się kolejny dzień poszukiwań Tomasza Sylwesiuka. W sobotę użytkowany przez niego samochód został znaleziony w rzece Krzna. W dzisiejsze działania włączyła się Specjalistyczna Grupa Ratownictwa wodno-nurkowego KWPSP w Lublinie wyposażona w sonar. Funkcjonariusze po raz kolejny sprawdzać będą koryto rzeki.

W minioną sobotę, 11.01.2020 r., dyżurny komisariatu w Terespolu został powiadomiony, że w miejscowości Starzynka samochód osobowy wpadł do rzeki. Kiedy auto zostało wyciągnięte z wody okazało się, że wewnątrz pojazdu nikogo nie było. Policjanci ustalili użytkownika auta. Gdy dotarli do miejsca jego zamieszkania okazało się, że 45-latek nie powrócił do domu.

Od soboty trwają intensywne poszukiwania mężczyzny. Każdego dnia w działania poza bialskimi policjantami i funkcjonariuszami terespolskiego włączają się policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz inne służby, tj. Funkcjonariusze Straży Pożarnej z JRG Małaszewicze, OSP Neple, OSP Krzyczewo, a także funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Terespolu, pracownicy Nadleśnictwa w Małaszewiczach. W działania aktywnie włączyli się również mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz rodzina i znajomi zaginionego. Przeszukany został rozległy teren przyległy do miejsca zdarzenia jak też okoliczne miejscowości.

Podczas poszukiwań wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt m.in. drony czy kamera termowizyjna. Użycie tego rodzaju nowoczesnego sprzętu w poszukiwaniach na dużych obszarach pozwala na sprawdzenie terenu i dotarcie do miejsc, które byłyby trudno dostępne w trakcie penetracji pieszej przez policjantów i strażaków. W trakcie działań wykorzystany był również pies służbowy.

W dzisiejsze działania włączyli się strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa wodno-nurkowego KWPSP w Lublinie. W jej skład wchodzą nurkowie wyposażeni w urządzenie typu sonar. Szczegółowo sprawdzane będzie koryto rzeki Krzna.

Przypominamy, że zaginiony to Sylwesiuk Tomasz, ur. 05.08.1975 r., zam. Neple. Mężczyzna ostatni raz widziany był w dniu 10.01.2020 roku około godz. 14:20. Do chwili obecnej Tomasz Sylwesiuk nie wrócił do miejsca zamieszkania oraz nie nawiązał kontaktu z rodziną.

(KWP w Lublinie / mw)