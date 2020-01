Podejrzany o udział w obrocie 167 kilogramami narkotyków zatrzymany przez funkcjonariuszy Data publikacji 13.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej, na co dzień zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, współdziałając z funkcjonariuszami Straży Granicznej z Kłodzka zatrzymali mężczyznę podejrzanego o udział w obrocie 167 kilogramami narkotyków. Za czyny, o które jest podejrzany grozi mu teraz kara do 12 lat pozbawienia wolności. Wobec zatrzymanego sąd zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w wyniku prowadzonych działań, współdziałając z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej z Kłodzka, zatrzymali 35-letniego mieszkańca, podejrzanego o udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających. W trakcie prowadzonych czynności podczas przeszukania miejsca przebywania mężczyzny, zabezpieczono ponad dwadzieścia telefonów komórkowych, karty sim, a także młynek służący do rozdrabniania marihuany.

Zatrzymany mężczyzna podejrzany jest o uczestniczenie na przestrzeni kilku lat w obrocie znacznymi ilościami marihuany o wadze blisko 167 kilogramów, a także mniejszymi ilościami amfetaminy, kokainy, mefedronu oraz haszyszu.

Obecnie wyjaśniane są dalsze szczegóły związane z tą sprawą. Postępowanie prowadzą policjanci z wrocławskiej komendy miejskiej. Za czyny, o które podejrzany jest 35 - latek, grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Wobec mężczyzny sąd zastosował już tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

(KWP we Wrocławiu/js)