Policjanci z zespołu „Speed” zatrzymali nietrzeźwego kierowcę, który jechał przywłaszczonym mercedesem Data publikacji 13.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali nietrzeźwego 28-letniego mieszkańca powiatu słupskiego, który jechał przywłaszczonym mercedesem. Mundurowi mieli ustalenia, że sprawca jedzie autostradą A1 przywłaszczonym sprinterem. W pobliżu miejscowości Warlubie funkcjonariusze zatrzymali kierowcę, który jak się okazało był nietrzeźwy. Stróże prawa zatrzymali 28-latkowi prawo jazdy oraz zatrzymali go w policyjnym areszcie. Samochód trafił na policyjny parking.

9 stycznia br. około godziny 9.20 tczewscy policjanci otrzymali informację, że autostradą A1 w kierunku Łodzi jedzie kierowca przywłaszczonym mercedesem sprinterem. Według ustaleń mundurowych wynikało, że w wyniku tego przestępstwa powstały straty w wysokości 110 tys. złotych. Natychmiast na autostradę A1 zostali skierowani funkcjonariusze z zespołu „Speed”, którzy w pobliżu miejscowości Warlubie wspólnie z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji w Nowym zauważyli i zatrzymali do kontroli poszukiwanego sprintera. Mundurowi sprawdzając samochód w policyjnych systemach potwierdzili, że został on przywłaszczony na terenie powiatu słupskiego. Dodatkowo podczas interwencji policjanci wyczuli od kierowcy alkohol. Badanie alkomatem wykazało, że 28-letni mężczyzna miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie.

W związku z tą sytuacją stróże prawa zatrzymali kierowcy prawo jazdy oraz zatrzymali go i doprowadzili do policyjnego aresztu w Grudziądzu. Zabezpieczony samochód trafił na policyjny parking, a następnie wróci do właściciela.

Teraz mężczyzna najprawdopodobniej odpowie za dwa przestępstwa dotyczące przywłaszczenia mienia oraz kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Za te przestępstwa grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo nietrzeźwemu kierowcy grozi utrata prawa jazdy na trzy lata oraz kara finansowa.