CBŚP i KAS zatrzymały kolejnych 6 członków międzynarodowej grupy przestępczej Data publikacji 14.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 6 osób zatrzymanych to efekt ostatnich działań CBŚP i KAS. Osoby są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także przestępstwa karnoskarbowe. Grupa mogła wprowadzić 41 milionów litrów nielegalnego paliwa, a straty Skarbu Państwa mogły wynieść co najmniej 130 milionów złotych. W całej sprawie zatrzymano już 26 osób, w tym 22 w Polsce, a 16 zostało tymczasowo aresztowanych. Do sprawy zabezpieczono mienie o wartości ponad 7,5 mln zł. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Częstochowie.

Policjanci Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego, w poprzednim tygodniu przeprowadzili akcję, w wyniku której zatrzymali 6 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym, działającej na rynku paliw płynnych. Działania zrealizowano na terenie województw śląskiego i małopolskiego. Śledztwo jest nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Częstochowie.

Przeprowadzona akcja była kontynuacją czynności z marca i listopada poprzedniego roku związanych z rozbiciem grupy przestępczej. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, w latach 2015 - 2018 grupa wprowadziła do obrotu 41 milionów litrów nielegalnego paliwa, powodując straty Skarbu Państwa na kwotę co najmniej 130 milionów złotych.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące udziału w międzynarodowej grupie przestępczej i popełniania przestępstw karnych skarbowych. Do chwili obecnej łącznie zatrzymano tej sprawie 26 osób, z czego 22 osoby na terenie Polski, a 4 osoby na terenie Niemiec. Decyzją sądu wobec 16 podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Do sprawy zabezpieczono mienie o wartości ponad 7,5 mln zł.

Sprawa jest rozwojowa. Możliwe są kolejne zatrzymania.

