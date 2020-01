Liczba policjantów w polskiej Policji - fakty Data publikacji 14.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku w polskiej Policji służy 98 820 policjantów (o ponad 60 więcej, niż w tym samym czasie w poprzedzającym roku), a liczba wakatów w garnizonach policyjnych (województwach) wynosi 4282 i jest mniejsza, niż w tym samym czasie w 2018 roku. Jest to zatem kolejny rok, kiedy sytuacja kadrowa w polskiej Policji wręcz się poprawia. Dodać należy, że gdyby nie ograniczenia szkoleniowe (liczba miejsc w szkołach policyjnych, możliwości kadry nauczającej i infrastruktura szkoleniowa) bylibyśmy w stanie przyjąć o wiele więcej kandydatów w 2019 roku.

Aby rzetelnie porównać stan etatowy Policji na przestrzeni lat należy przyjąć konkretną datę - najwłaściwszym wydaje się koniec lub początek roku, na przykład dzień 31 grudnia. Unikniemy wówczas sytuacji "wyrywkowego" i nierzetelnego przedstawiania danych np. porównywania stanu z lipca ze stanem ze stycznia roku poprzedzającego. Unikać należy również socjotechniki - liczba 4 tys. może robić wrażenie, ale pamiętajmy, że obecne 4 tys. wakatów w formacji liczącej 103309 policjantów to tak jakby np. w firmie 100 osobowej brakowało jedynie 3 osób.



Jak wynika z przedstawionych w tabeli danych, w 2012 roku odnotowaliśmy zarówno najwięcej odejść policjantów ze służby jak i najniższy stan zatrudnienia. Nie są więc prawdziwe sugestie, że Policja obecnie boryka się z problemami kadrowymi, których wcześniej miałoby nie być. Liczba odejść (zdecydowanie to przejścia na uposażenie emerytalne w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego) od lat jest podobna poza wskazanym 2012 rokiem.

Obecnie zatrudnionych jest 98 820 policjantów, co wbrew opiniom przedstawianym przez niektóre środowiska nie odbiega znacząco od lat wcześniejszych, a wręcz wskazuje na wyższy stan zatrudnienia, aniżeli w latach 2010-2014.



Analizując liczbę policjantów pełniących służbę 31 grudnia na przestrzeni ostatnich lat, najmniej policjantów zatrudnionych było w 2012 roku (96 225), gdy liczba wakatów wynosiła aż 6084. Najwięcej policjantów pełniło służbę w 2016 roku (99 938).



W trosce o poprawę bezpieczeństwa od 2017 roku stan etatowy polskiej Policji zwiększono o 1000 etatów. W 2017 roku 31 grudnia zatrudnionych było 98 771 policjantów. Obecnie stan zatrudnienia wynosi 98 820 i jest większy, aniżeli w latach 2010-2014 i podobny, jak w latach 2015-2018 (wyższy niż w latach 2017-2018).



Liczba kandydatów do służby w Policji jest i była duża (największe zainteresowanie było rzeczywiście w latach tzw. kryzysu światowego). To ciekawy ale i bardzo odpowiedzialny zawód. Żeby zostać policjantem trzeba przejść procedurę doboru, która do łatwych nie należy.

To między innymi test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna, ustalenie stanu zdrowia i stopnia zdolności do służby kandydata oraz sprawdzenie poprawności danych w ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Okazuje się, że wielu spośród kandydatów w poszczególnych etapach doboru nie uzyskuje wystarczającej liczby punktów.



Przed podjęciem decyzji o wstąpieniu w szeregi Policji powinniśmy udać się do wybranej jednostki Policji, gdzie można zasięgnąć wszelkich informacji. Decyzja ta powinna być przemyślana, a kandydat powinien zdawać sobie sprawę, jak wygląda służba w Policji. Więcej informacji znajdziemy pod linkiem: Jak zostać policjantem ►

Rok Stan etatowy Stan zatrudnienia Przyjęcia do służby Zwolnienia ze służby 31.12.2010 102 309 97 416 3098 4523 31.12.2011 102 309 97 366 5731 5809 31.12.2012 102 309 96 225 5150 6305 31.12.2013 102 309 97 697 5787 4333 31.12.2014 102 309 98 804 4073 2983 31.12.2015 102 309 98 843 3033 3007 31.12.2016 102 309 99 938 5092 3989 31.12.2017 103 309 98 771 4151 5364 31.12.2018 103 309 98 759 4518 4470 31.12.2019 103 309 98 820 4655 4567

Warto przypomnieć, że na koniec 2016 roku polska Policja odnotowała najniższy wskaźnik wakatów od kilkunastu lat, kształtujący się na poziomie zaledwie ok. 2,5%, w 2017 i 2018 roku stan zatrudnienia został utrzymany na podobnym poziomie, a w 2019 nieco wyższy aniżeli w latach 2017-2018.

Chętnych do Policji nie brakuje - stawiamy jednak dużą wagę "na jakość".



Zatrudnienie policjantów w KGP

Warto wyjaśnić również mity na temat stanu zatrudnienia policjantów w Komendzie Głównej Policji liczącego rzekomo kilka tysięcy etatów policyjnych. Otóż w Komendzie Głównej Policji jest 832 etatów funkcjonariuszy Policji. Zdecydowanie większość z nich jest w służbie kryminalnej i prewencji, gdzie wykonywane są czynności stricte o charakterze roboczym.

(KGP)