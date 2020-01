Policjanci z Krakowa zatrzymali oszustów, którzy próbowali założyć konto na podrobiony dokument Data publikacji 14.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwaj mężczyźni próbowali założyć konto w banku na podrobiony dowód osobisty. Pracownica placówki, która zorientowała się, że ma do czynienia z fałszywym dokumentem wezwała policjantów, którzy zatrzymali podejrzanych. Obydwaj trafili do policyjnego aresztu i usłyszeli zarzuty.

Do policjantów Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie 8 stycznia zadzwoniła pracownica jednego z banków ze Śródmieścia informując, że przy jej stanowisku znajduje się dwóch mężczyzn, a jeden z nich z dużym prawdopodobieństwem posługuje się podrobionym dowodem osobistym. Funkcjonariusz Wydziału Prewencji natychmiast powiadomił oficera dyżurnego, który na miejsce wysłał kryminalnych z Komisariatu Policji I w Krakowie.

Pracownica wskazała mężczyzn wyjaśniając, że celem ich wizyty w placówce było założenie konta.

Policjanci wylegitymowali podejrzanych petentów. Starszym z nich okazał się 50-letni krakowianin natomiast młodszy przedstawił podrobiony dowód osobisty, którym posługiwał się w banku.

Obydwaj zostali przewiezieni do jednostki, gdzie w wyniku przeszukania funkcjonariusze znaleźli u młodszego z mężczyzn drugi dowód tożsamości, tym razem zawierający jego prawdziwe dane osobowe. 25-letni bielszczanin posiadał też przy sobie 3 telefony komórkowe oraz gotówkę w kwocie ponad 2500 zł.

W rzeczach osobistych 50-latka kryminalni również znaleźli 3 telefony komórkowe, prawie 4500 zł oraz niewielką ilość marihuany.

Obaj trafili do policyjnego aresztu. Bielszczanin usłyszał zarzut fałszowania dokumentu i używania go za autentyczny, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5. Krakowianin natomiast odpowie za posiadanie środków odurzających za co przepisy przewidują karę pozbawienia wolności do lat 3.

(KWP w Krakowie / kp)