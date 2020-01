Policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwego i agresywnego kierowcę Data publikacji 14.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Głogowski policjant z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą, w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. 68-letni mężczyzna w trakcie manewru cofania uszkodził inny pojazd i odjechał z miejsca zdarzenia. Policjant udał się za nim po czym zablokował jego samochód. Szybko zorientował się, że ma do czynienia z nietrzeźwym i agresywnym kierowcą. Funkcjonariusz w dalszych czynnościach został wsparty przez policjantów z patrolu. Podejrzanemu może teraz grozić kara pozbawienia wolności nawet do 2 lat.

Do zdarzenia doszło na Osiedlu Kopernika w Głogowie w ostatni weekend. W godzinach wieczornych policjant z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą, funkcjonariusz z 7-letnim stażem służby, wracał do domu. Na osiedlowej uliczce zauważył manewr cofania samochodem peugeot. W jego trakcie pojazd uderzył w inny zaparkowany samochód i spowodował uszkodzenia. Kierowca spokojnie odjechał w inne miejsce i usiłował tam pozostawić pojazd. Został zablokowany i zatrzymany przez policjanta.

Funkcjonariusza szybko wsparli powiadomieni koledzy z patrolu. Okazało się, że kierowca peugeota jest nietrzeźwy i ma prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Był agresywny, groził policjantom i znieważył ich używając wulgaryzmów. Podejrzany został zatrzymany w policyjnym areszcie.

Za znieważenie policjantów i kierowanie w stanie nietrzeźwym grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mw)