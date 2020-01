Kolorowanka „Bezpieczne ferie” Data publikacji 14.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W ramach edukacji na temat bezpiecznych zachowań oraz w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych dzielnicowa przeworskiej jednostki sierż. szt. Anna Urbanik opracowała kolorowankę pt. „Dobre rady na zimowe wypady ”. Przed feriami kolorowanka trafiła w ręce najmłodszych uczniów ze szkół podstawowych z terenu powiatu przeworskiego.

Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy cali i wypoczęci wrócili do swych domów, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania.

O bezpieczeństwie najlepiej uczyć się przez zabawę. Dlatego dla najmłodszych opracowana została kolorowanka o zimowych atrakcjach, uczącą jednocześnie, jak unikać zagrożeń. Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy łyżwach oraz inne szaleństwa na śniegu, mogą sprawić wiele radości i wzmocnić naszą kondycję fizyczną. Należy jednak pamiętać, że podstawą jest zdrowy rozsądek i ostrożność.

Kolorowanka ta powstała z inicjatywy sierż.szt. Anny Urbanik, dzielnicowej przeworskiej jednostki. W jej tworzenie zaangażowało się Starostwo Powiatowe w Przeworsku oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Przeworsku. Książeczka, jeszcze przed feriami, trafiła w ręce najmłodszych uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu przeworskiego. Została on przekazana w trakcie spotkań profilaktyczno-edukacyjnych mających na celu przybliżenie zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać dzieci korzystające z zimowego wypoczynku.

Policjanci udzielali rad dotyczących bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych oraz zabaw na powietrzu. Przestrzegali przed zjeżdżaniem z górek znajdujących się blisko ruchliwych ulic oraz wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne. Policjanci omawiali także zasady bezpiecznego podróżowania dla udających się na wypoczynek, właściwego zachowania się w górach, a także bezpiecznego przebywania w domu.

Wszystkie te rady znajdują się w kolorowance poświęconą bezpieczeństwu podczas ferii zimowych.

Dziękujemy za wsparcie:

- Staroście Powiatowemu - Bogusławowi Urbanowi

- Dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przeworsku - Emilii Pelc

(KWP w Rzeszowie/js)