Data publikacji 14.01.2020

Przekroczył prędkość o ponad 100 km/h, bo "chciał zdążyć do kina"

Policjanci z lubelskiej drogówki wyeliminowali z ruchu kolejnych piratów drogowych. 43-letni kierowca bmw jadąc z prędkością blisko 130 km/h w terenie zabudowanym wyprzedzał ciąg pojazdów na przejściu dla pieszych. Z kolei kierujący elektryczną teslą przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 100 km/h, bo spieszył się do kina.

Jedź bezpiecznie! - przestrzegaj przepisów, nie przekraczaj dozwolonej prędkości, nie wyprzedzaj w miejscach niedozwolonych, zwracaj uwagę na innych uczestników ruchu drogowego, a wszyscy bezpiecznie dotrą do celu. Takie apele policjanci kierują do uczestników ruchu drogowego, przy każdej nadarzającej się okazji. Niestety nie wszyscy biorą sobie te rady do serca.

W miniony weekend funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Liblinie, na drodze W-747, zatrzymali elektryczną teslę. Kierujący pojazdem w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km/h, pędził aż 171 km/h. Jak tłumaczył policjantom, spieszył się z rodziną do kina. Sprawa 46-letniego mieszkańca powiatu opolskiego trafiła do sądu.

Z kolei 43-letrni kierowca bmw w terenie zabudowanym pędził z prędkością 128 km/h, wyprzedzając ciąg pojazdów na przejściu dla pieszych. W tym przypadku skończyło się wysokim mandatem, punktami oraz utratą prawa jazdy na 3 miesiące.

(KWP w Lublinie / mw)