Rozbita grupa zajmująca się wyłudzeniami zwrotu podatku VAT przy fikcyjnym obrocie towarami Data publikacji 14.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się wyłudzeniami zwrotu podatku VAT przy wykorzystaniu fikcyjnego obrotu towarami została rozbita przez policjantów z dolnośląskiej komendy z Wydziału do Walki z Korupcją wspólnie z Prokuraturą Regionalną we Wrocławiu. Wśród zatrzymanych jest osoba piastująca wysoką funkcję w jednym z urzędów oraz radca prawny. Zatrzymani podejrzani są o przestępstwa, za które grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu we współpracy z Prokuraturą Regionalną we Wrocławiu, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o wyłudzanie podatku VAT, w związku z międzynarodowym obrotem folią stretch. Wspierani przez funkcjonariuszy z wrocławskiej komendy miejskiej oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z dolnośląskiej komendy zatrzymali w ciągu jednego dnia w różnych miejscach pięć osób, w tym - osobę, która piastowała wysoką funkcję w jednym z urzędów oraz osobę podejrzaną o kierowanie grupą.

Jak ustalono w toku prowadzonego postępowania, podejrzana osoba w trakcie piastowania urzędu, w zamian za korzyści majątkowe i osobiste, miała udzielać pomocy zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez jednego z wrocławskich radców prawnych. Osoby zamieszane w proceder, poprzez kontrolowane przez siebie podmioty gospodarcze pozorowały obrót towarami - głównie folią stretch. Zakup towaru na terenie kraju dokumentowany był fakturami nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a następnie z wykorzystaniem innych podmiotów gospodarczych miał opuszczać teren kraju z zastosowaniem zerowej stawki VAT. W dalszej kolejności osoby podejrzane występowały o zwrot podatku, który nie został zapłacony na wcześniejszych etapach obrotu towarem.

Wstępne szacunki związane z badaniem tylko wycinka przestępczego procederu wskazują na uszczuplenia należności na rzecz Skarbu Państwa rzędu kilku milionów złotych. Niewykluczone jednak, że grupa ma na swoim koncie wyłudzenia o znacznie większym wymiarze finansowym. Obecnie policjanci i prokuratorzy nadal wyjaśniają okoliczności tej sprawy. Niewykluczone są też dalsze zatrzymania.

(KWP we Wrocławiu/ mw)