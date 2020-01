Areszt dla 37-latka za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 14.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Raciborscy kryminalni zatrzymali 37-latka, który kilkakrotnie ugodził nożem w okolice twarzy i szyi 41- letniego mieszkańca powiatu raciborskiego. Podejrzany usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Na wniosek śledczych i prokuratora, sąd tymczasowo aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu teraz kara 25 lat więzienia lub nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 1 stycznia br. na ulicy Rudzkiej w Kuźni Raciborskiej. Jak wstępnie ustalili raciborscy kryminalni, poszkodowany wracając do miejsca zamieszkania został zaczepiony przez 37-latka i ugodzony przez niego nożem w okolice twarzy oraz szyi. Poszkodowany trafił do szpitala. Na chwilę obecną jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Kilka dni później policjanci zatrzymali napastnika. Mężczyzna usłyszał już zarzut usiłowania zabójstwa. Na wniosek raciborskich śledczych i prokuratora, wczoraj, 13.01.2020 r., sąd podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy.

Za usiłowanie zabójstwa, 37-letniemu mieszkańcowi powiatu raciborskiego grozi kara nawet dożywotniego więzienia. Podejrzany został już doprowadzony do zakładu karnego.

