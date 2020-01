Bezdomni nie muszą cierpieć - wykorzystaj Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa Data publikacji 15.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Spieszysz się? Krępujesz się zadzwonić? Myślisz, że zgłoszenie może pochłonąć sporo czasu i pozbawić Cię anonimowości? Nic bardziej mylnego! Skorzystaj z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i poinformuj Policję o określonym zdarzeniu. Jednym z nich jest sytuacja bezdomnych, która w wielu przypadkach może być istotna dla służb. Jeśli nie jest to sprawa o charakterze niecierpiącym zwłoki, skorzystaj z aplikacji i daj nam znać. Jedno kliknięcie może uratować komuś życie!

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest mobilnym narzędziem, które ma realny wpływ na poprawę naszego bezpieczeństwa. Dzięki tej aplikacji możemy również pomagać osobom, które takiej pomocy potrzebują, ale nie chcą bądź wstydzą się po nią zwrócić. Pamiętajmy, że w katalogu dostępnych zagrożeń oprócz tych, które dotykają nas bezpośrednio, są również takie, które mogą mieć wpływ na zdrowie i życie innych osób. Aplikacja jest stale modernizowana tak, aby powiększać katalogi tematyczne i w rezultacie w pełni zaspokoić oczekiwania zgłaszających. Dlatego w łatwy, szybki i bardzo prosty sposób możemy poinformować Policję o danym problemie. O ile, co niezwykle istotne, nie wymaga pilnej interwencji. Sama aplikacja bądź strona internetowa nie jest skomplikowana i każdy kto z niej korzysta posługuje się w niej swobodnie i intuicyjnie. Dlatego bardzo prosto jest nanieść na mapę interesujące nas zagrożenie. Wśród nich wyróżnić można kategorię „osoba bezdomna wymagająca pomocy”. Znacznik ten staje się szczególnie ważny w okresie jesienno–zimowym, gdy temperatury spadają poniżej zera. Choć w tym roku zimy stulecia spodziewać się raczej nie można to nie oznacza, że osoby pozbawione dachu nad głową są w pełni bezpieczne. Ty zgłaszasz mobilnie, my reagujemy i razem pomagamy! Używając Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, prosimy o skorzystanie z wszelkich dostępnych funkcjonalności, w tym szczególnie z możliwości dodania opisu, co ułatwi szybsze dotarcie policjantów do osób potrzebujących, a w konsekwencji być może uratuje komuś życie. Zatem jedno kliknięcie robi różnicę.

Należy pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112

Policjanci już kilka miesięcy temu rozpoczęli działania, w ramach których niosą pomoc tym osobom. Warto dodać, że funkcjonariusze w tej materii wspierani są przez przedstawicieli takich instytucji jak Caritas, Sekcji ds. Bezdomności z Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Kolei, Żandarmerii Wojskowej oraz spółdzielni mieszkaniowych. Często policjanci obdarowują bezdomnych kubkiem ciepłej herbaty i przedmiotami, które pomogą im się ogrzać. Informują ich także o tym, że są miejsca, gdzie mogą schronić się w mroźne dni. W minionym roku mundurowi ponad 1300 razy doprowadzali osoby bezdomne do punktów, w których zapewniono im opiekę i ciepły posiłek. Wiele z tych interwencji było właśnie pokłosiem wcześniejszego naniesienia zgłoszenia na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Pamiętaj. Jedno kliknięcie może uratować komuś życie!

(KWP w Gorzowie / mw)