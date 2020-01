Pamiętamy Data publikacji 15.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Młodszy aspirant Dariusz Dąbrowski zmarł 20 lat temu, a młodszy aspirant Krzysztof Węgliński rok temu. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci!

MŁODSZY ASPIRANT DARIUSZ DĄBROWSKI

ur. 1968 r. - zm. 2000 r.

starszy policjant w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie

Służbę w Policji pełnił od 1 lutego 1991 r. na stanowisku policjanta w Komendzie Rejonowej Policji w Iławie, a po ukończeniu kursu podstawowego w Szkole Policji w Słupsku mianowany został na stanowisko policjanta Komisariatu Policji w Lubawie. W 1996 r. złożył eksternistycznie egzamin na podoficera Policji o specjalności policjanta Służb Patrolowo-Interwencyjnych w Szkole Policji w Słupsku. Od lipca 1999 r. pracował na stanowisku starszego policjanta Plutonu Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Iławie. W 1999 r. ukończył kurs przewodników psów Patrolowo-Tropiących w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Dnia 15 stycznia 2000 r. w czasie wykonywania obowiązków służbowych brał udział w działaniach na jeziorze w czasie pogoni za uciekającymi kłusownikami. Wskutek załamania się lodu aspirant Dariusz Dąbrowski wpadł do wody razem z psem służbowym. Mimo natychmiastowej pomocy strażnika rybackiego, pełniącego z nim służbę, nie udało się uratować życia policjanta.

Był funkcjonariuszem zdyscyplinowanym i sumiennym. Wzorowo wykonywał obowiązki służbowe, wykazując ogromne zaangażowanie w służbie.

Pośmiertnie został awansowany na stopień młodszego aspiranta.

MŁODSZY ASPIRANT KRZYSZTOF WĘGLIŃSKI

ur. 1981 r. - zm. 2019 r.

referent Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Gorzycach Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu

Służbę w Policji rozpoczął 30 grudnia 2015 r. na stanowisku kursanta w Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie. W okresie od 7 stycznia do 6 lipca 2016 r. odbył szkolenie zawodowe podstawowe w Szkole Policji w Katowicach. W grudniu 2016 r. został przeniesiony do dalszej służby w zespole Patrolowo-Interwencyjnym Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Gorzycach Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu. W 2017 r. został awansowany na stopień starszego posterunkowego Policji, natomiast w 2018 r. na stopień sierżanta Policji. We wrześniu 2018 r. mianowany na stanowisko Referenta Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Gorzycach.

Był policjantem zaangażowanym w służbę, wielokrotnie wyróżnianym nagrodami motywacyjnymi.

15 stycznia 2019 r. miał pełnić służbę w godzinach 16.00 – 0.00. Po godzinie 15.00 stawił się do służby w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, pobrał broń służbową, a następnie wyjechał do miejsca pełnienia służby. Jechał prawidłowo swoim prywatnym samochodem marki Fiat Punto po drodze krajowej DK77. W miejscowości Trześń kierowany przez niego pojazd zderzył się czołowo z samochodem marki VW Passat kierowanym przez 55-letniego mężczyznę, który wyprzedzał inny pojazd. Policjant zginął na miejscu.

Pośmiertnie odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji brązową odznaką „Zasłużony Policjant” oraz awansowany przez Komendanta Głównego Policji na stopień młodszego aspiranta.