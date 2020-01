Areszt za posiadanie niemal 1,5 kg narkotyków Data publikacji 15.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Na dwa miesiące do aresztu trafił 30-latek z Bydgoszczy, którego zatrzymali bydgoscy policjanci z wydziału zwalczającego przestępczość narkotykową. Mężczyzna posiadał niemal półtora kilograma różnego rodzaju narkotyków: kokainy, amfetaminy, marihuany, MDMA, tabletek extasy i dopalaczy. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci do walki z przestępczością narkotykową bydgoskiej komendy ustalili, że jeden z mieszkańców Błonia może posiadać znaczne ilości narkotyków. Z posiadanych informacji wynikało, że przechowuje je w wynajmowanym garażu.

W miniony czwartek, 09.01.2020 r., funkcjonariusze pojechali pod ustalony adres. Po chwili do garażu podjechał osobowy opel omega. Wysiadł z niego podejrzewany mężczyzna. Kroki skierował do ustalonego garażu i zaczął otwierać drzwi. Kiedy zorientował się, że w jego stronę podążają policjanci pospiesznie wszedł do środka i zamknął je za sobą. Początkowo nie reagował na wezwania policjantów do ich otwarcia. Nie mając drogi ucieczki po chwili wpuścił funkcjonariuszy do środka. Chwilę później potwierdziły się podejrzenia policjantów. W środku były ukryte narkotyki. Mundurowi przeszukali również auto oraz miejsce zamieszkania mężczyzny.

Policjanci zabezpieczyli tam łącznie niemal 1,5 kg różnego rodzaju narkotyków: kokainy, amfetaminy, marihuany, dopalaczy, MDMA oraz tabletki extasy. Wszystkie zabezpieczone środki zostały wstępnie zbadane narkotesterem. Badanie potwierdziło, że ich posiadanie jest zabronione.

30-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, natomiast zabezpieczone substancje do policyjnego laboratorium. Po zebraniu materiału dowodowego akta sprawy trafiły, wraz z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego, do prokuratora. Ten po zapoznaniu się z nimi poparł wniosek policjantów i skierował go do sądu. Sąd przychylił się do wniosku i aresztował bydgoszczanina na dwa miesiące.

Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Bydgoszczy/js)