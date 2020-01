Policjanci w nocy odnaleźli zaginioną 80-latkę Data publikacji 15.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj wieczorem 80-letnia kobieta cierpiąca na zaniki pamięci wyszła z domu nie informując o tym nikogo. Po otrzymaniu informacji o zaginięciu starszej kobiety funkcjonariusze siedleckiej komendy podjęli natychmiastowe działania. Dzięki dynamicznej akcji poszukiwawczej, w nocy policjanci odnaleźli kobietę całą i zdrową.

Wczoraj, 14.01.2020 r., około 21:40, do dyżurnego siedleckiej komendy zgłosiła się zaniepokojona córka kobiety, która powiadomiła o zaginięciu swojej 80-letniej matki. Pod nieobecność córki wyszła ona z domu, nie nawiązując kontaktu z rodziną. Kobieta od dwóch lat nie wychodziła poza dom. Po otrzymaniu informacji o zaginięciu starszej kobiety mundurowi podjęli błyskawicznie czynności poszukiwawcze. W poszukiwaniach wzięli udział wszyscy policjanci będący w służbie. W jednostce został też ogłoszony alarm. W ciągu kilkudziesięciu minut do służby stawili się policjanci przebywający w tym czasie na wolnym. Do akcji został zadysponowany również policyjny pies tropiący.

W związku z tym, że temperatura na zewnątrz z każdą chwilą była niższa, sytuacja stawała się coraz dramatyczniejsza. Na szczęście dzięki zaangażowaniu policjantów poszukiwania zakończyły się pomyślnie. W ciągu niecałych trzech godzin od zgłoszenia, na jednej z siedleckich ulic zaginiona została odnaleziona przez funkcjonariuszy siedleckiej drogówki. Kobieta była zdezorientowana i zmarznięta. Policjanci na miejsce wezwali karetkę pogotowia, która udzieliła zaginionej pomocy medycznej. Kobieta została przekazana pod opiekę rodzinie.

Nocne poszukiwania po raz kolejny pokazały, że siedleccy policjanci są gotowi pomagać o każdej porze dnia i nocy. Dzięki ich zaangażowaniu i determinacji kobieta została odnaleziona i mogła bezpiecznie wrócić do domu.

(KWP w Radomiu / mw)