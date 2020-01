Policjant z Gubina odznaczony medalem „Zasłużony dla Zdrowia Narodu” Data publikacji 15.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Starszy aspirant Maciej Witczak, dyżurny Komisariatu Policji w Gubinie został odznaczony medalem przez Ministra Zdrowia „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. W sumie przez 25 lat policjant oddał blisko 30 litrów krwi. Chęcią pomagania zaraził kilkadziesiąt osób, które do dzisiaj oddają krew i propagują krwiodawstwo.

We wtorek (14 stycznia) w Zielonej Górze odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń dla honorowych dawców krwi. Wśród wyróżnionych był także st. asp. Maciej Witczak, dyżurny Komisariatu Policji w Gubinie, który otrzymał z rąk Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Moniki Fabisz-Kołodzińskiej odznakę Honorowy Dawca Krwi — Zasłużony dla Zdrowia Narodu przyznaną przez Ministra Zdrowia.

Maciej Witczak pierwszy raz oddał krew w 1995 roku będąc uczniem jednej ze szkół w Nowej Soli. Zapytany o powód, odpowiedział w prostych słowach „Bo krew to dar życia i będzie to robił tak długo jak będzie mógł”. Wspólnie z innym kolegami z komisariatu należy do Terenowego Klubu Honorowego Dawcy Krwi. Przy każdej takiej akcji, przyciągają oni kolejne osoby. Dzisiaj nie jest w stanie policzyć ile osób zaraził pomaganiem. Może to być nawet kilkadziesiąt osób, bo są to osoby z rodziny, wielu przyjaciół i znajomych. Wśród osób, które spotyka na swoje drodze, są również tacy, którzy się wahają, wówczas mówi im, że „każdy zdrowy człowiek może zostać dawcą krwi. Warto poświęcić godzinę raz na dwa miesiące, aby podarować komuś szanse na życie czy zdrowie, trzeba się przełamać i spróbować ten pierwszy raz. Oddawanie krwi nie uzależnia, pomaganie tak”.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)