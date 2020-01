Opoczyńscy policjanci uratowali desperata Data publikacji 15.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybka decyzja i błyskawiczna reakcja opoczyńskich policjantów uratowała życie 36-latkowi, który chciał wyskoczyć z okna na 4. piętrze budynku w Drzewicy. Policjanci słysząc dramatyczne wołanie o pomoc kobiety przebywającej w mieszkaniu, wyważyli drzwi i ściągnęli desperata z okna. Po zdarzeniu mężczyźnie została udzielona pomoc medyczna. Okazało się, że był on poszukiwany.

Dramatyczne sceny rozegrały się 14 stycznia br. o godzinie 20.50 na jednym z osiedli mieszkaniowych w Drzewicy, w powiecie opoczyńskim. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że w mieszkaniu słychać krzyki kobiety i mężczyzny. Mundurowi próbowali porozmawiać z osobami przebywającymi w mieszkaniu, jednak nikt nie chciał otworzyć im drzwi. Co chwilę było słychać kłótnie i krzyki. Przez zamknięte drzwi mieszkania mężczyzna oświadczył, że nic się nie dzieje i nie wpuści do domu policjantów. Krzyk kobiety raz cichł raz się nasilał.W obawie o życie i zdrowie przebywających w mieszkaniu osób policjanci podjęli decyzję o wezwaniu na miejsce strażaków w celu siłowego otwarcia drzwi. Jednak sytuacja na miejscu zmieniała się bardzo dynamicznie, a po chwili głosy w mieszaniu zamilkły. Nikt nie odpowiadał na wezwania mundurowych.

W tej sytuacji w trosce o bezpieczeństwo osób przebywających w mieszkaniu i w obawie, że mogło tam dojść do przestępstwa, policjanci sami wyważyli drzwi mieszkania. Kiedy weszli do środka, zobaczyli siedzącego na zewnętrznym parapecie okna mężczyznę oraz stojącą obok kobietę desperacko trzymającą go za ubranie. Zachowanie 36-latka mogło skończyć się podwójną tragedią. Na szczęście w porę na miejscu znaleźli się policjanci i błyskawicznie ściągnęli desperata z parapetu. Wezwali do niego pogotowie. 36-latek był bardzo agresywny, czuć było od niego woń alkoholu. Mężczyźnie udzielono pomocy medycznej i został przewieziony do szpitala. Po sprawdzeniu okazało się, że jest on poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi/js)