Znamy już zwycięzcę turnieju "Sprawdź się jako kandydat do służby" Data publikacji 15.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 15 stycznia, na Politechnice Opolskiej odbył się Turniej o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu "Sprawdź się jako kandydat do służby". Adresowany był do młodzieży akademickiej. W zawodach wzięły udział reprezentacje 5 uczelni z Opolszczyzny - Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Opolskiego, Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu, Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Każda ze szkół wystawiła 5-osobowe drużyny.

Na początku wszystkich zgromadzonych gości i uczestników zawodów przywitał Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Opolu nadkom. Hubert Adamek. Konkurs rozpoczął się kilka minut po godz. 9:00. Najpierw zawodnicy musieli pokonać specjalnie przygotowany tor przeszkód. Był to identyczny egzamin sprawności fizycznej, jaki muszą przejść kandydaci do służby w Policji. Stanowi on jeden z etapów rekrutacji.

Później były praktyczne zawody z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Studenci musieli odpowiednio zareagować - w zaaranżowanej scence - na obrażenia osoby poszkodowanej. Tutaj zawodnicy rywalizowali pod okiem policyjnych ratowników medycznych.

Na koniec czekał sprawdzian wiedzy, czyli 40 pytań testowych. Dotyczyły one w głównej mierze wiedzy o społeczeństwie, w tym roli i zakresie działań Policji. Uczestnicy mieli 40 minut na udzielenie poprawnych odpowiedzi.

Celem konkursu była promocja opolskiej Policji - przybliżenie i zapoznanie ze specyfiką służby oraz zadaniami i obowiązkami, jakie na policjantach spoczywają. Na miejscu obecni byli funkcjonariusze różnych pionów, w tym kontrterroryści, policjanci prewencji oraz laboratorium kryminalistycznego.

Studenci zapoznali się z wyposażeniem, które wykorzystują funkcjonariusze w codziennej służbie oraz rozmawiali z policjantami o ich pracy. Takie rozmowy często są pomocne w podjęciu ostatecznej decyzji, co do przyszłej służby. Była to także możliwość zapoznania się z informacjami na temat procedury rekrutacyjnej oraz oczekiwań wobec kandydatów do Policji.

Na zakończenie, medale i nagrody laureatom wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta oraz Rektor Politechniki Opolskiej dr hab. inż. Marcin Lorenc:

I miejsce - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

II miejsce - Państwowa Medyczna Szkoła Zawodowa w Opolu

III miejsce - Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu

Pan komendant nadinsp. Jarosław Kaleta wręczył również medal pamiątkowy związany z 100. rocznicą powołania Policji Państwowej oraz list gratulacyjny Rektorowi Politechniki Opolskiej.

Patronat nad turniejem objął Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta. Natomiast TVP3 Opole, Radio Opole i Radio Doxa objęły go patronatem medialnym.

Przed nami już wkrótce kolejny turniej pn. ,,Sprawdź się jako kandydat do służby w Policji”. Tym razem, zmierzą się uczniowie klas mundurowych szkół ponadpodstawowych. Turniej odbędzie się już w marcu.