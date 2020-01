Zawsze weryfikujemy sygnały z KMZB Data publikacji 16.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki zgłoszeniu naniesionemu na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa dzielnicowi zatrzymali dwóch dilerów narkotykowych i zabezpieczyli środki odurzające. 34-latek i jego o 3 lata młodszy kompan usłyszeli już zarzuty, za które grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

13 stycznia 2019 roku, przed południem, dzielnicowi z III Komisariatu Policji w Łodzi pojechali w rejon ulicy Inowrocławskiej. To właśnie tam, jak wynikało ze zgłoszenia naniesionego na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, miało dochodzić do zażywania środków odurzających. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na trzech mężczyzn stojących w pobliżu kanału ściekowego. Cała trójka została sprawdzona. Okazało się, że 34-latek jest poszukiwany do jednej ze spraw karnych w celu ustalenia miejsca pobytu. Przebywał tam w towarzystwie 31-latka i 36-latka. Obok nich leżała torba, a w niej 122 kulki z suszu roślinnego owinięte w folię aluminiową. Początkowo wszyscy twierdzili, że nie wiedzą co to za znalezisko ale na pewno nie należy do nich. Zostali zatrzymani i przewiezieni do komisariatu. Test potwierdził, że zabezpieczone blisko 134 gramy substancji to środek odurzający.

Dalsza praca śledczych i zebrany przez nich materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 31-latkowi i 34-latkowi zarzutów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją prokuratury zostali objęci dozorem policyjnym.

(KWP w Łodzi / mw)