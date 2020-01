Zatrzymany do usiłowania zabójstwa Data publikacji 16.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Woli zatrzymali 30-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o usiłowanie zabójstwa, kierowanie gróźb karalnych i uszkodzenie ciała. Z ustaleń wynika, że mężczyzna miał zadać cios nożem w okolice klatki piersiowej pokrzywdzonemu. Z raną kłutą trafił on do szpitala pod specjalistyczną opiekę. 30-latek próbował wprowadzić w błąd policjantów, aby uniknąć odpowiedzialności. Śledczy jednak ustalili przebieg zdarzenia. Miał on również zaatakować i grozić innemu mężczyźnie. Decyzją sądu 30-latek został aresztowany na trzy miesiące.

W niedzielną noc policjanci z Woli zostali powiadomieni o mężczyźnie, który został ugodzony nożem. Na miejscu funkcjonariusze udzielili pomocy przedmedycznej pokrzywdzonemu, który miał ranę kłutą klatki piersiowej. Karetka pogotowia zabrała go do szpitala, gdzie została udzielona mu specjalistyczna pomoc medyczna. Funkcjonariusze rozpoczęli ustalenia w tej sprawie. Okazało się, że związek ze sprawą ma 30-letni obywatel Ukrainy, który został zatrzymany niedługo po zdarzeniu. Został on doprowadzony do Komendy Rejonowej Policji na Woli.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła wolska prokuratura, a wyjaśnieniem okoliczności sprawy zajęli się również policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu. W trakcie gromadzenia materiału dowodowego zatrzymany mężczyzna próbował wprowadzić w błąd policjantów co do okoliczności zdarzenia. Uzyskane w toku śledztwa dowody pozwoliły na potwierdzenie jego udziału w tej sprawie. Z informacji wynika, że pomiędzy mężczyznami doszło do kłótni, w wyniku której sprawca zaatakował nożem pokrzywdzonego. Zaraz po tym wybiegł z budynku.

Podejrzany usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz gróźb karalnych i uszkodzenia ciała innego mężczyzny. Prokurator poparł wniosek policjantów o zastosowanie wobec 30-latka środka izolacyjnego. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za to przestępstwo może grozić mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

