Wykorzystywali Polaków do przymusowej pracy i żebractwa w Wielkiej Brytanii Data publikacji 16.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału kryminalnego katowickiej komendy wojewódzkiej zajmujący się zwalczaniem handlu ludźmi wpadli na trop kilku mieszkańców Dolnego Śląska, którzy wykorzystywali obywateli Polski do pracy przymusowej i żebractwa na terenie Wielkiej Brytanii. Śląscy kryminalni nawiązali współpracę z brytyjską policją, a na wniosek polskiej i brytyjskiej prokuratury powstał Wspólny Zespół Dochodzeniowo-Śledczy. Dzięki międzynarodowej współpracy służb zatrzymano łącznie kilkadziesiąt osób, w tym czterech mieszkańców Dolnego Śląska, którzy trafili do aresztu. Za handel ludźmi grozi im od 3 do 15 lat więzienia.

Na trop grupy osób zamieszkujących Dolny Śląsk, którzy zajmowali się handlem ludźmi - obywatelami Polski na terenie Wielkiej Brytanii, wpadli policjanci z Zespołu do Spraw Handlu Ludźmi Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Śląscy kryminalni, za pośrednictwem oficerów łącznikowych polskiej policji pełniących służbę w konsulacie Polski w Londynie, skontaktowali się i podjęli współpracę z brytyjskimi organami ścigania. W sprawie wszczęto śledztwo pod nadzorem Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie. Z uwagi na działalność przestępców na terenie Polski i Wielkiej Brytanii, na wniosek Polskiej oraz Brytyjskiej Prokuratury, powstał Wspólny Zespół Dochodzeniowo-Śledczy. W jego skład weszli śledczy z katowickiej komendy wojewódzkiej zajmujący się zwalczaniem handlu ludźmi, a także ich koledzy „po fachu” z brytyjskiej policji. Międzynarodowy zespół miał na celu przede wszystkim zebranie materiału dowodowego w sprawie o handlu ludźmi. Współpraca polskich i brytyjskich służb pozwoliła na zatrzymanie łącznie kilkudziesięciu osób - głównie obywateli Polski i Wielkiej Brytanii, zajmujących się przestępczym procederem. W jednej z realizacji na terenie Wielkiej Brytanii brali udział, oprócz miejscowych stróżów prawa, również śląscy kryminalni.

Na terenie Polski zatrzymano 4 osoby – mieszkańców Dolnego Śląska. Mężczyźni w wieku 42 i 20 lat oraz kobiety w wieku 72 i 41 lat zostali doprowadzeni do prokuratury. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na postawienie im prokuratorskich zarzutów handlu ludźmi. Podejrzani w Polsce werbowali chętnych do pracy w Wielkiej Brytanii, gdzie z kolei wykorzystywali pokrzywdzone osoby w pracy o charakterze przymusowym oraz w żebractwie. Z tego tytułu przestępcy czerpali korzyści majątkowe. Proceder prowadzili przez kilka miesięcy 2016 roku. Decyzją sądu zatrzymani trafili na 3 miesiące do aresztu. Za handel ludźmi grozi im od 3 do 15 lat więzienia. Czynności w sprawie trwają, a śledczy planują kolejne zatrzymania.

Pozostałe osoby zostały zatrzymane na terenie Wielkiej Brytanii. Zajmuje się nimi brytyjski wymiar sprawiedliwości. Przestępcy, oprócz zmuszania pokrzywdzonych do pracy przymusowej i żebractwa, wyłudzali świadczenia socjalne na terenie Wielkiej Brytanii.

Przestępstwo handlu ludźmi to współczesna forma niewolnictwa stanowiąca jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w wolność i godność ludzką. Zwalczanie tego procederu stanowi wyzwanie dla całej Unii Europejskiej. Dlatego 13 lat temu 18 października został ustanowiony Europejskim Dniem Przeciwko Handlowi Ludźmi. Policja nieustannie podejmuje starania, aby uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się ustrzec, by nie zostać ofiarą tego przestępstwa.