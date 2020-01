Dolnośląscy „łowcy głów” zatrzymali seryjnego oszusta poszukiwanego ENA Data publikacji 16.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego KWP we Wrocławiu ustalili miejsce aktualnego przebywania i zatrzymali mężczyznę poszukiwanego na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania za liczne oszustwa. Podejrzany działając w zorganizowanej grupie przestępczej pod pozorem prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej usiłował doprowadzić lub doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem co najmniej 180 podmiotów gospodarczych na kwotę nie niższą niż 5,9 mln zł. Ponadto doprowadził do wyłudzenia od Skarbu Państwa podatku akcyzowego na kwotę nie mniejszą niż 1 mln zł. Mężczyzna przez 15 lat ukrywał się całkowicie zrywając kontakty z rodziną, znajomymi a nawet środowiskiem przestępczym, w którym funkcjonował wcześniej.

W ramach realizacji sprawy operacyjnej funkcjonariusze z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ustalili i zatrzymali na terenie Dolnego Śląska 48-latka poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania za liczne oszustwa. Podejrzany przez 15 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości całkowicie zrywając kontakty z rodziną, znajomymi a nawet środowiskiem przestępczym, w którym funkcjonował wcześniej. Posługiwał się danymi innych osób i dużo podróżował po kraju.

Mężczyzna działając w grupie przestępczej dokonywał licznych przestępstw dotyczących wprowadzania do obrotu nielegalnie wytworzonego i uzyskanego paliwa a także zajmował się legalizacją środków finansowych pochodzących z przestępstw poświadczając przy tym nieprawdę i podrabiając podpisy na fakturach. Działając w ten sposób doprowadził do wyłudzenia od Skarbu Państwa podatku akcyzowego na kwotę nie mniejszą niż 1 mln zł.

Ponadto działając w zorganizowanej grupie przestępczej pod pozorem prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej usiłował doprowadzić lub doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem co najmniej 180 podmiotów gospodarczych na kwotę nie niższą niż 5,9 mln zł.

Mężczyzna trafił do aresztu śledczego we Wrocławiu. Za czyny o które jest podejrzany może mu grozić kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat.

(KWP we Wrocławiu / mw)