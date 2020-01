Czujna grupa Speed Data publikacji 16.01.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Było ograniczenie prędkości do 70 km/h a on jechał ponad 127 km/h. Chwilę później został zatrzymany przez policjantów z grupy Speed. Kierowca bmw stracił prawo jazdy. Mężczyzna został również ukarany mandatem karnym. Policjanci apelują o rozsądek na drodze.

Białystok, weekend, wieczór i obwodnica, na której obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h. Trudne warunki na drodze, wzmożony ruch. Kierowca bmw bagatelizuje przepis i jedzie z prędkością ponad 127 km/h. Chwilę później zatrzymują go do kontroli drogowej policjanci z grupy Speed. W związku z przekroczeniem prędkości mężczyzna traci prawo jazdy. Dodatkowo, otrzymał on mandat karny w wysokości 500 złotych.

Policjanci kolejny raz apelują o rozsądek na drodze!

(KWP w Białymstoku / mw)